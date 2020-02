MMORPGs ESO und Black Desert blühen auf – Starke Spielerzahlen auf Steam

Bei den MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) und Black Desert steigen im Januar 2020 die Spielerzahlen erstaunlich stark auf Steam. Bei Black Desert kam zumindest eine Klasse, aber bei ESO war doch gar nichts los. Was steckt hinter dem Anstieg?

Was sagen die Steam-Zahlen aus: Bei ESO und Black Desert sind die Steamzahlen mit Vorsicht zu genießen. Beide Spiele sind auf PS4, Xbox One erschienen und haben eigene PC-Launcher.

Daher sind die absoluten Steam-Spielerzahlen nicht wirklich aussagekräftig, aber die Tendenz zeigt, ob die beiden MMORPGs gerade heiß oder eher kalt sind.

Denn man kann davon ausgehen: So wie sich die Spielerzahlen auf Steam verhalten, so verhalten sie sich auf den anderen Plattformen.

ESO hat auf Steam die meisten Spieler seit Juni 2019

So läuft es bei ESO: Das Online-Rollenspiel von Zenimax stieg im Januar 2020 um 23% an. Da im Dezember und November 2019 die Zahlen ebenfalls nach oben gingen, steht ESO so gut da wie lange nicht.

Mit 15.417 Spielern im Schnitt hat The Elder Scrolls Online aktuell so viele Spieler wie zuletzt beim Release der großen Erweiterung Elsweyr. Die kam am 20. Mai 2019; der Spielerzahlen-Boom durch die Khajiit-Erweiterung war noch im Juni 2019 zu spüren.

Der prozentuale Anstieg um 23,6% war der größte Anstieg der Spielerzahlen auf Steam seit dem Juni 2018. Damals war die Erweiterung Summerset gerade auf dem PC erschienen (am 21. Mai).

Der Starke Anstieg im Sommer 2019 lag an Elsweyr – ber auch 2020 steigt ESO.

Spielerzahlen von ESO steigen von Jahr zu Jahr auf Steam

Woher kommt dieser Anstieg? Im Spiel selbst hat sich im Januar 2020 nicht allzu viel getan, allerdings hat ESO diesen Monat die neue Erweiterung „Greymoor“ vorgestellt und große Performance-Verbesserungen für den Februar 2020 versprochen. Zudem lief in ESO das Event um die Unerschrockenen.

Die Steam-Reviews sind in den letzten 30 Tagen noch positiver als sonst. Im Januar 2020 waren 87% der Reviews positiv, insgesamt waren es 79%. Aus den Steam-Reviews geht hervor, dass die ESO-Spieler am MMORPG die Quests und Geschichten schätzen.

ESO hat seit dem März 2015 einen kontinuierlichen Aufwärtstrend bei Steam, der sich von Jahr zu Jahr offenbar verstärkt. Im Mai 2019 erreichte ESO die bislang meisten Spieler auf Steam.

Auch 2020 scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Man darf gespannt sein, ob mit Greymoor neue Höhen erreicht werden.

Die 10 beliebtesten MMORPGs auf Steam: Sie haben aktuell die meisten Spieler

Neue Klasse pusht Black Desert

Was ist mit Black Desert? Black Desert hatte im Januar 2020 seinen besten Monat auf Steam seit dem Mai 2019.

Mit einem Anstieg von 31% spielten im Januar deutlich mehr Spieler das MMORPG als im Dezember. Der prozentuale Anstieg um 31% ist der größte bei Black Desert aller Zeiten auf Steam.

Nach einigen ruhigen Monaten sind bei Black Desert wieder einige tausend Spieler mehr online.

Woher kommt dieser Anstieg? Bei Black Desert ist im Januar die neue Klasse „Gardia“ erschienen. Das sorgt bei Black Desert traditionell für einen Anstieg der Spielerzahlen, weil die Leute die neue Klasse ausprobieren und hochleveln möchten.

Die neue Klasse Gardia, eine Art Berserkerin in Fell-Stilettos, scheint gut anzukommen und einen Anstieg der Spielerzahlen auszulösen. Der letzte Release einer neuen Klasse, die eher ungewöhnliche Shai, hatte im Juni 2016 keinen solchen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam eingeleitet. Dafür war die als „Social-Klasse“ konzipierte Shai wohl zu schräg.

Auch bei Black Desert sind die Steam-Reviews in den letzten 30 Tagen positiver als über die ganze Laufzeit. Wobei sich hier immer wieder Kritik über den Zufallsfaktor bei der Aufwertung von Items findet.

Aktuellen MMORPGs geht’s offenbar besser, als man gerne glaubt

Das steckt dahinter: Black Desert und ESO sind Beispiele dafür, dass die MMORPG-Spieler aktuell von den „etablierten, großen MMORPGs“ gebunden werden.

Das liegt sicher mit daran, dass seit Jahren keine neuen MMORPGs im Westen erschienen sind, die langfristig Erfolg haben konnten. Die bestehenden MMORPGs haben daher weiter Raum, um zu wachsen. Den aktuellen MMORPGs geht’s besser, als das viele Unkenrufer gerne beschreien.

