Das lang erwartete PS4-Adventure The Last of Us Part II wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich war der Release für den 29. Mai 2020 geplant. Doch der Termin wird wegen des Coronavirus nicht eingehalten.

Was gab Sony bekannt? In einem kurzen Beitrag teilte Sony über den Twitter-Account von PlayStation mit, dass sich die beiden Spiele The Last of Us Part II und Marvel’s Iron Man VR auf unbestimmte Zeit verschieben.

Als Grund dafür wurde die globale Krise angegeben, die derzeit verhindere, dass die beiden Titel die Erfahrung bieten, die die Spieler verdienen.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Spiel ist eigentlich fertig

Was wissen wir über die Verschiebung? Die Webseite Kotaku berichtet darüber, dass der Entwickler Naughty Dog das postapokalyptische The Last of Us II fast fertiggestellt haben soll.

Der Grund für die Verschiebung liegt also bei Sony und könnte laut Kotaku logistische und ökonomische Gründe haben.

Eine Szene aus dem Trailer zu The Last of Us Part II, die für viel Aufsehen sorgte.

Warum ist das ärgerlich? The Last of Us Part II ist ein heiß erwarteter Titel. Für viele Spieler war der Vorgänger ein echtes Highlight unter allen Spielen, die für die PlayStation erschienen sind.

Das Spiel war sehr erfolgreich und bekommt sogar eine eigene Serie spendiert. Entsprechend groß war die Vorfreude auf den Nachfolger.

Doch schon zuvor kam es zu einer Verschiebung von The Last of Us Part II. Der Titel sollte ursprünglich am 21. Februar erscheinen, wurde dann jedoch auf den 29. Mai verschoben. Nun zögert sich der Release noch weiter raus.

Viel Verständnis dafür, dass Last of Us Part II verschoben wird

So reagieren Spieler darauf, dass Last of Us Part II verschoben wird: Der Tweet von Sony hat binnen kurzer Zeit schon annähernd tausend Kommentare erreicht. Die Reaktionen sind dabei unterschiedlich, aber mehrheitlich positiv:

einige merken an, es sei ein „verspäteter, grausamer April-Scherz“

viele zeigen ihr Verständnis für die Verschiebung durch die derzeitigen Umstände

einige merken an, dass dies nach Cyberpunk 2077 die nächste schmerzhafte Verschiebung ist

es gibt aber auch einige, die zuversichtlich sind: Last of Us Part II wird das Warten wert sein

The wait shall be worth it ❤️ pic.twitter.com/D4aoQ9m0U1 — MessiTheGOAT Part II (@InspiredByLM10) April 2, 2020

Gibt es weitere Verschiebungen?

Sony schreibt in einem weiteren Tweet, das abseits von den beiden genannten Titeln derzeit keine Verschiebungen geplant sind. Die Spieler würden jedoch mit Tweets auf dem Laufenden gehalten, sollte es zu solchen kommen.

Bisher hat Corona ansonsten bei den größeren und bekannteren Titeln nur zu einer Verschiebung des Wastelanders-Updates von Fallout 76 geführt. Es ist aber wahrscheinlich, dass auch andere AAA-Titel wegen der aktuellen Situation erst verspätet erscheinen.