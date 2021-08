In einem Tweet gab das Studio Naughty Dog bekannt, dass Entwickler für ein neues Spiel gesucht werden. Diese neuen Mitarbeiter sollen sich auf das erste Standalone Multiplayer-Spiel des Studios konzentrieren. Möglich wäre ein eigenständiges Spiel im Setting von The Last of Us Part II.

Was wird das für ein Spiel? Über das neue Spiel von Naughty Dog ist bisher nicht viel bekannt. Neben der Tatsache, dass es ein eigenständiger Multiplayer-Titel werden soll, verriet der Co-Game Director Vinit Agarwal über Twitter noch folgendes:

Wir suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. Bewerbt euch, wenn ihr in unserem eigenständigen Multiplayer-Actionspiel dazu beitragen wollt, dass es ein cineastisches Erlebnis zwischen den Spielern wird.

Laut Agarwal wird es also ein Actionspiel und aus dem cineastischen Erlebnis lässt sich ableiten, dass Story und eindrucksvolle Bilder eine Rolle spielen werden. Das passt auch zum Entwickler-Studio, das mit Uncharted und The Last of Us zwei ikonische Spiele-Reihen kreiert hat, die genau auf diese Dinge Wert legen.

Gesucht für das Spiel werden unter anderem:

Gameplay Scripter,

Level-Designer,

Systems Designer

und AI Programmer.

Das klingt so, als wäre könnte das Spiel recht umfangreich werden und als würde es sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Könnte es der Multiplayer zu The Last of Us 2 werden? Anfang 2020 kündigten die Entwickler einen Multiplayer-Modus zu The Last of Us Part II an, der jedoch erst nach dem Release veröffentlicht werden sollte. Damals stand jedoch noch nicht fest, ob dieser als Update, in Form eines DLCs oder aber als eigenständiges Spiel erscheint.

Ob es sich bei diesem Standalone Game nun um den Multiplayer von The Last of Us Part II handelt, wurde weder bestätigt noch verneint.

Naughty Dog hat bereits Erfahrung mit Multiplayern, aber nicht als Standalone

Wie viel Erfahrung hat das Studio mit Multiplayern? Naughty Dog hat durchaus Erfahrung mit Inhalten für mehrere Spieler:

In The Last of Us 1 aus dem Jahr 2013 gibt es einen Multiplayer-Modus mit dem Namen Factions, bei dem die Spieler im 4v4 und über mehrere Matches verteilt gegeneinander kämpfen konnten.

Uncharted 4 bekam Ende 2016 einen Koop-Modus spendiert, der ein eigenes Fortschrittssystem mit sich brachte.

Allerdings hat das Studio bisher noch kein komplett eigenes Spiel entwickelt, dass nur auf einem Multiplayer basiert.

Was würdet ihr euch als Multiplayer-Titel von Naughty Dog wünschen? Ein Spiel im Universum von The Last of Us, Uncharted oder doch eine ganz neue Welt? Schreibt es gerne in die Kommentare.