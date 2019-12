Die 10 besten Endzeit-Spiele 2019 und 2020 für PS4, PC, Xbox One

Wir stellen euch die besten Endzeit-Spiele in einem postapokalyptischen Szenario vor, die ihr auf PS4, PC und Xbox One spielen könnt. Dabei sind einige bereits seit 2019 verfügbar, andere kommen im Laufe von 2020. Das sind die besten Spiele, bei denen die Welt schon untergegangen ist.

Was ist Endzeit überhaupt, was sind das für Spiele? Ein „Endzeit“-Szenario beschreibt eine postapokalyptische Welt, also ein Setting, das nach einer riesigen Katastrophe spielt, die die ganze Welt verändert hat.

Dabei dient häufig die echte Welt oder eine alternative Realität als Schauplatz, etwa Jahre oder Jahrzehnte nach einem Atomkrieg, einer Naturkatastrophe oder einer anderen Art von zerstörerischer Gewalt.

Die hier aufgeführten Spielen haben alle gemein, dass ihr in einer zerstörten Welt spielt und euch zurechtfinden, überleben oder sie wieder aufbauen müsst. Es sind trostlose Szenarien, in denen ihr das beste aus der vernichteten Welt machen müsst.

So haben wir die Spiele ausgesucht: Die unten aufgeführten Spiele sind eine ungeordnete Liste, keine Rangliste. Bei unserer Auswahl haben wir einige Kriterien berücksichtigt, um die Spiele aufzulisten:

Bewertung auf Metascore und Steam

persönliche Einschätzung der Redaktion

Erfolg der Spiele

Außerdem spielt besonders bei den kommenden Spielen eine Rolle, wie gut etwa Vorgänger oder andere Spiele der Entwickler waren, da sie an Gameplay und Qualität noch nicht zu messen sind.

In der Liste findet ihr sowohl Multiplayer- als auch Singleplayer-Titel vieler verschiedener Genres.

1. Frostpunk

Entwickler 11 bit studios Publisher 11 bit studios Plattformen PC Release 24. April 2018 Bewertung auf Metascore 84 für PC Genre Simulation, Aufbaustrategie Modus Einzelspieler

Worum geht es in Frostpunk? In Frostpunk führt ihr eine Gruppe von Menschen an, die nach einer Klima-Katastrophe im Jahr 1886 vor der nun ewig dauernden Kälte fliehen konnte. Ihr seid der Chef einer Stadt, die ihr verwalten sollt und der ihr dabei helft, die Kälte zu überwinden. Dazu steht euch steampunk-artige Dampf-Technologie zur Verfügung, mit der ihr für Wärme sorgt.

So spielt sich Frostpunk: Frostpunk basiert auf der Notwendigkeit, stetig schwierige Entscheidungen zu treffen: Zwingt ihr Kinder dazu, zu arbeiten oder geht ihr das Risiko ein, dass Generatoren ausfallen und ein Teil der Stadt erfriert oder verhungert? Könnt ihr die Menschen bei Laune halten und dennoch dafür sorgen, dass alles unter widrigen Umständen weiterläuft?

Im Kern ist Frostpunk ein Aufbaustrategie- und Simulationsspiel. Dementsprechend viel Zeit werdet ihr mit dem Planen eurer Stadt und dem Erforschen neuer Technologien verbringen. Ihr müsst aber auch Recht sprechen und euch ums Überleben kümmern. Auch Survival-Elemente sind also vorhanden, weswegen Frostpunk auch zu unseren besten Survival-Games zählt.

Frostpunk lohnt sich für euch, wenn

ihr kein Problem damit habt, schwere Entscheidungen zu treffen.

ihr ein Fan von Aufbau-Strategie, Städtebau und Planung seid (ähnlich wie die Caesar-Reihe).

ihr Steampunk mögt oder keine Lust auf eine Nachkriegs-Welt oder Zombie-Apokalypsen habt.

Frostpunk ist von den Machern von This War of Mine, welches eines der besten Mobile-Survival-Games ist. Wer also dieses trostlose Setting und die schweren Entscheidungen schon mochte, sollte sich Frostpunk ansehen.