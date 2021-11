Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepaart mit Kämpfen gegen Zombies und Menschen. In der Geschichte geht es um den Untergang der Welt, wobei es eure Aufgabe ist, Konflikte zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Je nach Entscheidung verändert sich das Stadtbild drastisch, sagen die Entwickler. Während ihr tagsüber Konflikte löst, kommen in der Nacht die Zombies, wie schon im Vorgänger. Dying Light 2 soll am 4. Februar 2022 erscheinen und kommt PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.