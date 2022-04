Dying Light 2 kündigt „eines der bisher größten Updates an“ – Verspricht das Feature, das alle wollen

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Ist New Game+ für euch auch so wichtig oder wünscht ihr euch von den Entwicklern eher was anderes? Lasst uns gern ein Kommentar mit eurer Meinung zu Thema da.

Wieso ist „New Game+“ so gefragt? Nach dem Release gehörte ein New Game+ zu den größten Wünschen der Spieler. Bei einem „New Game+“ startet ihr das Spiel neu, behaltet aber euren Charakter-Fortschritt aus einem Speicherstand mit abgeschlossener Story.

Auf dem Discord-Channel von Dying Light 2 kam nun eine Ankündigung, dass einer der größten Wünsche noch diesen Monat erfüllt wird – New Game+. Was wir bereits über das Update wissen und wie es mit Dying Light 2 weitergeht, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Vor ziemlich genau 2 Monaten kam Dying Light 2 auf den Markt und die Entwickler werkeln weiter fleißig an dem Action-Abenteuer. Das nächste große Update wurde nun angekündigt, soll Ende April kommen und bringt ein großes Feature, das sich Community hart wünscht: New Game+.

