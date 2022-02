Dying Light 2: Koop geht nicht? So spielt ihr die Kampagne zusammen

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Ab wann kann man Koop spielen? In Dying Light 2 startet der Koop-Modus nach dem Prolog. Es dauert 90 bis 120 Minuten, bis ihr an den Punkt in der Story kommt, der sich gemeinsam spielen lässt.

