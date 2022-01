Kauft nicht das falsche Dying Light 2: Was Koop-Spieler beachten sollten

Dying Light 2: Stay Human bekommt zum Release einen Koop-Modus. Doch der hat einige Einschränkungen, die wohl härteste betrifft speziell die deutsche Fassung. Was ihr beim Kauf beachten sollt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was bietet der Koop-Modus von Dying Light 2? Zunächst einmal ist Dying Light 2 sehr storylastig, der Fokus liegt somit auf der Einzelspielerer-Erfahrung. Dementsprechend ist der Koop-Modus relativ stark eingeschränkt.

Der Koop-Modus ist direkt mit dem Release am 4. Februar verfügbar.

Ihr schaltet ihn nach dem Prolog frei.

Ihr könnt mit bis zu vier Spielern gemeinsam zocken.

Dabei könnt ihr alle Missionen gemeinsam abschließen.

Der Fortschritt wird allerdings nicht geteilt.

Der Gast-Spieler darf immerhin seinen gesammelten Loot behalten.

Ob es Anpassungen im Schwierigkeitsgrad gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Es gibt außerdem noch einige andere Dinge zu beachten.

Denn gerade hier in Deutschland kann es im schlimmsten Fall passieren, dass ihr mit den gewünschten Leuten nicht zusammen spielen könnt.

Dying Light 2 Koop – Cut oder Uncut entscheidend, (noch) kein Crossplay

Was bedeutet das? Dying Light 2 erscheint in Deutschland nur in einer geschnittenen Fassung. Hier gibt es einige Unterschiede zum Rest der Welt, der die ungeschnittene Fassung bekommt.

Aus rechtlichen Gründen können Spieler der geschnittenen Fassung nicht mit anderen gemeinsam spielen, die die ungeschnittene Version gekauft haben.

Solltet ihr also mit Freunden aus der Schweiz, Österreich oder in irgendeinem anderen Teil der Welt haben, mit denen ihr unbedingt den Koop-Modus spielen wollt, solltet ihr euch überlegen, welche Version ihr kauft.

Wie komme ich an eine Uncut-Version? Es gibt je nachdem, auf welcher Plattform unterwegs seid, einige Möglichkeiten:

Habt ihr eine Konsole mit Laufwerk, könnt ihr euch einfach eine Kopie aus der Schweiz, Österreich oder irgendeinem anderen Land bestellen.

Habt ihr kein Laufwerk, müsst ihr die Region eurer Konsole umstellen und Dying Light im jeweiligen Store kaufen.

Auf dem PC müsst ihr einfach sichergehen, dass ihr einen Key für eine ungeschnittene Fassung kauft.

Das passiert, wenn ihr die Uncut-Version kauft: Grundsätzlich sollte es keine Probleme geben. Ihr könnt das Spiel hierzulande nur nicht in der entsprechenden Version kaufen.

Es gibt laut Entwicklern keinen „Region Lock“, also eine automatische Umstellung auf geschnittene Inhalte, wenn ihr in Deutschland spielt. Kauft ihr Dying Light 2 also ungeschnitten in einem anderen Land, wird nicht plötzlich auf die deutsche Version umgestellt, wenn ihr das Spiel etwa auf Steam aktiviert.

Updates sollen ebenfalls für die entsprechende Version erscheinen, die ihr besitzt, unabhängig davon, in welchem Land ihr euch befindet.

Wenn ihr mehr zu den Unterschieden wissen wollt, findet ihr hier eine Übersicht zu den Versionen von Dying Light 2.

Wie sieht es mit Crossplay aus? Zum Start gibt es noch kein Crossplay-Feature in Dying Light 2. Techland hat allerdings angegeben, das nachzuliefern zu können.

Wann das geschehen soll und wie umfangreich Crossplay ausfallen wird, ist allerdings nicht klar.

Wann erscheint Dying Light 2? Der Release des neuen Horror-Survival-Shooters ist nach mehreren Verschiebungen nun für den 4. Februar angesetzt. Dying Light 2 erscheint für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Das Crossplay nach Release folgen könnte, dürfte zumindest den Plänen von Entwickler Techland zugute kommen. Die wollen Dying Light 2 nämlich bis 2027 mit Inhalten versorgen.

Hier findet ihr eine erste Roadmap bis zum Sommer: Dying Light 2 bringt massig Inhalte nach Release – Die Roadmap und DLCs in der Übersicht