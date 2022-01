Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Das ist immerhin ein Fortschritt, da der erste Teil hierzulande nach wie vor nicht verfügbar ist. Was genau in unserer Fassung anders ist, erfahrt ihr hier:

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar auf dem PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. In Deutschland erscheint das Spiel aber in zensierter Form.

Techland hat also Erfahrung mit dem jahrelangen Support eines derartigen Open-World-Spiels und gerade die größeren DLCs kamen bei den Spielern gut an.

Was genau könnte euch erwarten? Wir wissen noch nicht, wie die Inhalte letztlich aussehen werden. Geht man aber nach dem Vorgänger, der in Deutschland leider indiziert ist, dürften neben kleineren Inhalten gerade die Story-DLCs interessant werden.

Was kommt danach? Geht man nach den offiziellen Angaben, ist die erste Roadmap nur ein Vorgeschmack, denn Techland möchte Dying Light 2 offenbar bis 2027 unterstützen . Es soll also rund 5 Jahre lang mit neuen Inhalten versorgt werden.

Womit ihr rechnen solltet, haben die Macher des Survival-Spiels auch schon teilweise in einer Roadmap enthüllt, die die geplanten Inhalte in den Monaten nach dem Release vorstellt. Wir geben euch hier eine Übersicht zu den geplanten Inhalten für 2022.

Was ist Dying Light 2? Dying Light 2 ist die direkte Fortsetzung vom ersten Teil, hat aber ein neues Setting. Statt Rio de Janeiro, bringt euch der neue Survival-Titel in ein fiktives Setting. Im Spiel setzt ihr auf Nahkampf und Schusswaffen, um euch gegen Zombies wehren zu können.

Der Release von Dying Light 2: Stay Human steht vor der Tür, doch Entwickler Techland hat bereits große Pläne für die Zukunft. Welche das sind und was euch erwartet, seht ihr hier in der Übersicht auf MeinMMO.

