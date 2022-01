Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wie wahrscheinlich ist das? Wer bereits den Vorgänger Dying Light gezockt hat, der weiß, dass Entwickler Techland das Spiel seit Release über Jahre hinweg konsequent mit Updates versorgt hat. Einige glauben sogar, dass das Spiel vor allem deswegen so erfolgreich ist, weil das Spiel lange von den Entwicklern unterstützt worden ist. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Techland hier sein Versprechen einhalten wird und auch den neusten Ableger mit regelmäßigen Updates versorgen wird.

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter hat der Post der Entwickler mehr als 5.000 Upvotes erhalten (Stand: 15.01.2022). Viele zeigen sich begeistert und freuen sich über die Ankündigung. Vor allem, weil sich viele User dadurch an Dying Light 1 erinnert fühlen. Auf Twitter freuen sich viele darüber und hoffen auch, dass beliebte Inhalte des Vorgängers in Zukunft auch zu Dying Light 2 kommen werden:

Wir garantieren, dass wir die Welt von Dying Light 2: Stay Human noch mindestens fünf Jahre nach der Veröffentlichung mit neuen Geschichten, Schauplätzen, In-Game-Events und all den Dingen, die ihr so liebt, erweitern werden!

Was sagen die Entwickler? Ihre Antwort hatten die Entwickler von Techland auf Twitter gepostet (via twitter.com ). Hier hatten sie erklärt, dass sie das Spiel noch mindestens 5 Jahre lang mit Inhalten versorgen wollen:

Der Shooter soll bereits in wenigen Wochen, am 4. Februar 2022 erscheinen und viele User fragen sich, wie es nach dem Release weiter gehen soll und ob es weitere Inhalte geben wird. Nun haben die Entwickler geantwortet.

Insert

You are going to send email to