Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wann benötige ich einen starken Rechner? Seid ihr an allen Details und an der neuen Grafiktechnologie Raytracing interessiert, dann braucht ihr eine starke Grafikkarte. Raytracing sorgt für eine bessere Beleuchtung und lässt das Spiel hübscher und realistischer aussehen.

Damit dürften viele Gamer auf jeden Fall die Mindestanforderungen erreichen. Die 3 häufigsten Karten auf Steam sind im Schnitt schneller als die GTX 1050 Ti und die GT 1050 Ti selbst ist in rund 6 % aller Rechner verbaut. Das gilt zumindest so lange, wie man auf Full-HD zocken möchte. Möchte man lieber auf WQHD zocken, benötigt man mehr Leistung für eine gleiche Performance.

Schaut man sich die Zahlen auf Steam vom November 2021 an, dann sind zum aktuellen Zeitpunkt vor allem 4 Grafikkarten in rund 20 Prozent aller Gaming-PCs verbaut:

Was brauche ich für einen PC? Wer Dying Light 2 mit mindestens 30 FPS in Full-HD zocken möchte, der benötigt als Prozessor einen Intel Core i3-9100 oder AMD Ryzen 3 2300X. Hinzukommt entweder eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder eine AMD Radeon RX 560 4 GB.

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World erkunden könnt, die an Europa angelehnt ist. Das Spiel setzt auf Entscheidungen, die starke Auswirkungen auf eure Spielwelt haben sollen. Der Shooter Dying Light 2 gehört außerdem zu den meisterwarteten Spielen auf Steam für 2022. Das Spiel soll am 4. Februar für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.

