CoD Black Ops 6 startet diese Woche – Die wichtigsten Infos in 2 Minuten

Am Freitag ist der Release von Call of Duty: Black Ops 6. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Das Wichtigste zum Spiel in der Übersicht: Call of Duty: Black Ops 6 ist der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe Call of Duty und wird primär von Treyarch entwickelt. Das Spiel kostet in der Standard-Edition 79,99 Euro.

In CoD Black Ops 6 werdet ihr eine Kampagne, einen PvP-Multiplayer und einen rundenbasierten Zombie-Modus spielen können. Für den Zombie-Modus kehren sogar die aus vorherigen CoD-Teilen bekannten Kaugummis und Perk-a-Colas zurück.

Im Multiplayer stehen euch 33 Waffen und 14 Spielmodi zur Auswahl, die ihr auf 16 verschiedenen Maps spielen könnt. Es gibt 10 Standard-Modi wie „Team-Deathmatch“ und „Kill confirmed“ sowie 4 „Face Off“-Modi ohne Abschussserien. Die auffälligste Neuerung ist allerdings das sogenannte Omni-Movement, das euch in alle Richtungen sprinten, springen und rutschen lässt.

Wann ist Release? Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox Series X|S und PC. Auf dem PC ist der Shooter bei Steam, Battle.net und im Microsoft Store erhältlich. Außerdem könnt ihr Black Ops 6 am Release-Tag über den Game Pass zocken.

Alle Spieler, die auf Xbox, PlayStation und am PC über den Microsoft Store zocken, können bereits am 25. um 0:00 Uhr loslegen. Wer Black Ops 6 am PC über Battle.net oder Steam spielt, muss sich am 25. bis um 6:00 Uhr gedulden.

Worum geht es in der Kampagne? Ein grundlegender Aspekt der Kampagne von Black Ops 6 ist das Thema Spionage. Die Handlung spielt nach den Ereignissen von Cold War während des Golfkriegs in den frühen 1990er-Jahren und umfasst die ehemaligen CIA-Agenten Frank Woods und Troy Marshall.

Die beiden ehemaligen Agenten sind nach einer fehlgeschlagenen Mission aus der CIA und dem Land verbannt worden und müssen nun zusammenarbeiten. Im Verlauf der Story soll es etwa einen Raubüberfall auf ein Casino sowie die Möglichkeit geben, Gesprächspartner in Dialogen zu manipulieren.

Wenn ihr CoD Black Ops 6 zum Release zocken wollt, ohne den Kaufpreis von knapp 80 Euro zu bezahlen, ist der Game Pass für euch vielleicht eine interessante Alternative. Den könnt ihr sogar 14 Tage kostenlos testen, wenn einer eurer Freunde bereits Abonnent ist: Ihr könnt das neue Call of Duty zum Release zocken, ohne einen Cent zu zahlen, wenn ihr ein besonderes Feature nutzt