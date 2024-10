Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Alle Karten von Call of Duty: Black Ops 6 sind klein bis mittelgroß und sind wie für CoD-Maps typisch in drei Bahnen unterteilt. Der Schwerpunkt der Maps soll laut Activision und Treyarch auf Action liegen, doch jeder Spielstil soll auf seine Kosten kommen. Das heißt, dass es sowohl enge Bereiche für Gefechte auf engem Raum sowie Bereiche mit größeren Entfernungen für Scharfschützengewehre gibt.

Call of Duty: Black Ops 6 bietet euch eine ordentliche Auswahl an Maps. Wie diese aussehen und aufgebaut sind, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to