Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet.

In einem kürzlichen Interview haben die Entwickler sogar verraten, dass womöglich weitere Fahrzeuge in Spiel kommen, echte Waffen-Reparatur und Verbesserungen bei den Faktionen. Das englische Interview verlinken wir euch unten in den Quellen.

Was gibt es noch zu wissen? Der größte Teil der Patch Notes bestand aus Fehlerbehebungen. Eine lange Liste mit gefiten Bugs und entfernten Problemen. Wollt ihr selbst einen Blick über die englischen Patch Notes werfen, findet ihr sie hier (via dyinglightgame.com) .

Was ist das für einen neue Quest? Es gibt eine neue Quest mit dem Namen „Mutated Infected“. Im Laufe der Aufgabe trefft ihr auf die fetten „Goon“-Gegner in besonderen Element-Varianten.

Was sind das für Events? In Zukunft laufen bei Dying Light 2 einige Events, die euch Gameplay- oder Loot-Boni verschaffen, wie man es sonst aus größeren MMOs kennt:

Wie funktioniert New Game+? Nachdem ihr Dying Light 2 einmal abgeschlossen habt, könnt ihr ein das New Game+ starten und es ist mehr als einfach nur ein 2. Durchlauf.

Was ist los bei Dying Light 2? Nach einem starken Release ist es langsam ein wenig ruhiger um das Zombie-Survival-Spiel geworden. Nichtsdestotrotz arbeiten die Entwickler weiter fleißig an Fehlerbehebungen und neuen Inhalte für das Action-RPG.

