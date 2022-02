Schnell leveln in Dying Light 2: 5 einfache Tipps für mehr Erfahrungspunkte

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wenn ihr euch jetzt darüber informaieren wollt, welche Skills ihr auf jeden Fall wählen solltet, dann schaut hier vorbei: Die besten Skills in Dying Light 2, die ihr euch so schnell wie möglich holen solltet

Ihr braucht dafür allerdings mindestens schon 3 Skillpunkte im Parkour-Baum. Der Skill „Weiter Sprung“ (2. Reihe, links der erste Skill) lässt euch mithilfe von Hindernissen viel weiter springen. So könnt ihr an dem Ort ungestört Parkour-XP grinden, bis ihr keine Lust mehr habt.

Ein Blick in die Inventare der unterschiedlichen Händler kann sich ebenfalls lohnen, um XP-Ausrüstung zu bekommen. Verprasst aber nicht zu früh im Spiel eure hart erkämpften Moneten. Spart am Anfang lieber erstmal und schlagt zu, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt.

Begebt ihr euch nachts in Gefahr, vergewissert euch vorher, in welche Richtung die nächste Save-Zone ist mit den rettenden UV-Lichtern. Die Extra-XP bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr schlafen geht ohne zu sterben.

Ihr treibt eure Level nach oben, indem ihr Aufgaben in der Welt erledigt und die beiden Aktionen „Kämpfen“ und „Parkour“ verwendet. Wie ihr dabei schneller vorankommt, zeigen wir euch in 5 einfachen Tipps.

Ein höheres Level bringt euch in Dying Light 2 neue Fertigkeiten, passive Boni und generell eine höhere Chance, um der verseuchten Open-World zu überleben. Wie ihr ganz nebenbei schneller levelt und was ihr tun könnt, um euer Level zu grinden, zeigen wir euch auf MeinMMO.

