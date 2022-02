Dying Light 2: Fundorte aller Safes mit Kombinationen – Hier gibt’s starken Loot

Wie schon im Vorgänger könnt ihr auch in Dying Light 2 Safes entdecken, in welchen sich seltene Ressourcen und mehr befinden. MeinMMO verrät, wo ihr die Safes findet und welche Kombinationen ihr zum Öffnen braucht.

Was sind Safes? Die kleinen Schließfächer findet ihr überall in der Welt von Dying Light 2 verstreut. In ihnen entdeckt ihr nützliche und seltene Gegenstände wie etwa Hemmstoffe, um Lebenspunkte und Ausdauer zu steigern und so eure Skills zu verbessern oder sogar starke Wurfwaffen wie Granaten.

Die meisten Safes könnt ihr durch einen kleinen Umweg während einer Quest entdecken. Einige befinden sich aber auch einfach versteckt in Gebäuden. Um sie zu öffnen, braucht ihr jedoch erst einen entsprechenden Code.

Wo finde ich die Safes? Sowohl in Old Villedor als auch im Central Loop gibt es mehrere Positionen auf der Karte, wo sich Safes befinden. Ihr findet sie stets in Häusern, meist recht offensichtlich auf Schreibtischen, die aber dann selbst etwas abseits stehen.

Sämtliche Fundorte findet ihr hier auf der Karte:

Alle Fundorte der Safes. Karte via Gamesradar

Bedenkt, dass ihr meist in eines der angezeigten Häuser müsst. Wenn ihr nicht sofort fündig werdet, nutzt euren Überlebenssinn und sucht nach Behältern in der Nähe. Die Eingänge befinden sich nicht immer auf der Straße, sondern können auch auf Dächern sein oder ihr müsst durch Fenster einsteigen.

Liste aller Codes für die Safes in Dying Light 2

Wie finde ich die Codes? Wenn ihr selbst knobeln wollt, findet ihr die Hinweise zu den Kombinationen meist direkt in der Nähe. Sprecht mit NPCs oder betrachtet eure Umgebung genau, dann findet ihr normalerweise Anhaltspunkte oder sogar die Codes direkt. Alternativ könnt ihr hier den Spoiler aufklappen und findet die Codes für jeden bisher bekannten Safe:

Safe 1: Im Norden von Houndfield im Saint Joseph Hospital während „Der erste Biomarker“ – 973

Safe 2: Im Osten von Houndfield in einem Nightrunner-Versteck – 101

Safe 3: Im Süden von Horseshoe im Wasserturm hinter einer verschlossenen Tür – 1492

Safe 4: Im Osten von Downtown, hinter einem Fenster mit gelben Säulen im Gebäude – 313

Safe 5: Im Norden von Muddy Grounds im Keller des Wassertturms während „Der Deserteur“/„Schatzsuche“– 032167

Safe 6: Im Süden von Garrison in einem abgeriegelten Gebäude namens Section C während „Übertragung“– 314

Da für die Größe der Map lediglich 6 Safes wenig erscheint, gehen wir davon aus, dass noch nicht alle Fundorte bekannt sind. Wenn weitere Safes und Kombinationen gefunden werden, ergänzen wir die Liste hier natürlich sofort.

Wie gebe ich den Code ein? Die Safes sind mit Drehschlössern versehen und damit eine andere Mechanik als ihr sie etwa von Zahlenschlössern oder Dietrichen kennt. Ihr müsst das Drehschloss in eine Richtung drehen und so auf die einzelnen Zahlen einstellen.

Jeweils eine Zahl nacheinander müssen eingestellt und dann bestätigt werden. Die Eingaberichtung ist dabei egal. Habt ihr die richtige Kombination eingegeben, könnt ihr den Safe öffnen und den Inhalt herausnehmen.

Es wird vermutlich in Zukunft noch mehr Geheimnisse und möglicherweise weitere Safes in Dying Light 2 geben. Die Entwickler haben bereits eine Roadmap für die kommenden 5 Jahre veröffentlicht:

