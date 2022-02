Vorsicht! Wenn ihr euch in Dying Light 2 einmal falsch entscheidet, verliert ihr ein ganzes Gebiet

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Kann ich beide Enden erleben? Im Moment ist die einzige Möglichkeit, alternative Story-Entwicklungen zu sehen, ein kompletter Neustart der Story, also ein neues Spiel. Ihr könnt nicht manuell speichern und so andere Entscheidungen ausprobieren.

Glaubt ihr nun dennoch Jack Matt, der diese Lüge geplant hat, öffnet ihr die Flutluken und könnt nach einem Kampf am Damm die versunkene Stadt betreten. Glaubt ihr dem Colonel, was die „richtige“ Entscheidung wäre, dann bleibt das Gebiet dauerhaft verschlossen.

So schaltet ihr das Gebiet frei: Schwierige Entscheidungen gehören zu Dying Light 2 , wie zu jedem guten Rollenspiel. Um in die versunkene Stadt zu kommen, müsst ihr euch bewusst dazu entscheiden, jemanden zu bestrafen, der zumindest in diesem speziellen Fall unschuldig ist. Das alles spielt sich in der vorletzten Mission ab, „Jetzt oder Nie“.

In diesem Gebiet findet ihr ein wenig was zum Erkunden sowie eine neue Art von Zombies: Drowner. Diese Variante mutierte jahrelang unter Wasser und rennt, wie Bomber, auf Aiden zu, um sich dann für hohen Schaden selbst zu sprengen.

Was ist das für ein Gebiet? Es geht um den Bereich südlich von Newfound Lost Lands, das von Renegades kontrolliert wird: die versunkene Stadt. Diese ist überflutet und wird durch einen Damm versperrt, ihr könnt es also normalerweise nicht betreten.

