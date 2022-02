Dying Light 2: Welche Fraktion sollte ich wählen und was bringt es mir?

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wenn ihr also besonders viel Wert auf Fallen legt und gerne so viele Gegner so abgedreht und taktisch wie möglich erledigen wollt, ist bei den Boni der PK vermutlich gut aufgehoben.

Ihr solltet also sämtliche Bezirke an eine Fraktion übergeben, um den maximalen Nutzen aus der jeweiligen Gruppe zu bekommen. Jede der Gruppen hat übrigens 7 Perks.

Was lohnt sich am ehesten? Unabhängig davon, welche der Fraktionen ihr bevorzugt: Ihr solltet euch fest für eine entscheiden. Denn die Boni werden linear freigeschaltet, wie Perks oder Skills. Je mehr ihr von einer Fraktion bekommt, desto stärker werden die Boni.

Ihr könnt euch also mit jedem Bezirk neu für eine der Fraktionen entscheiden und so bestimmen, ob die Spielwelt von einer dominanten Fraktion beherrscht wird, oder ob ihr eine Machtbalance erhaltet und Bezirke ausgeglichen verteilt.

Das Survival-RPG trennt eure Fraktionsentscheidungen, die ihr in der Story trefft, von denen Entscheidungen, die ihr während dem Spielen in der Open World treffen müsst.

Wie funktioniert das mit den Fraktionen? Dying Light 2 macht einen interessanten Schritt, den es so nicht in jedem Story-Spiel mit Entscheidungen gibt.

Im Laufe der Story werdet ihr direkt mit den Überlebenden und den PK zusammenarbeiten und auch deren Anführer kennenlernen. Sie stehen für unterschiedliche Lebensweisen und sind im Prinzip sogar “verfeindet”, leben in einem losen Waffenstillstand und geraten immer wieder in Konflikt miteinander. Ihr seid als Pilger irgendwo zwischen den Fronten unterwegs und müsst euch immer wieder neu entscheiden, welche der beiden Gruppierungen ihr unterstützt.

