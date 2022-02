Dying Light 2: Tief fallen ohne sterben – So verhindert ihr Tode beim Parkour

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Was sind eure besten Tipps gegen Stürze? Schreibt es uns in die Kommentare!

Habt ihr das Glück – oder Pech, je nachdem – einen Zombie oder anderen Gegner auf einem Dach zu erwischen, könnt ihr diesen als Sturzpolster nutzen. Wie schon in den Trailern von Dying Light 2 zu sehen, könnt ihr ihn einfach mit euch in die Tiefe ziehen.

Federungen sind eure hauptsächliche Überlebensversicherung. In der ganzen Welt findet ihr Matratzen mit einem blauen X darauf. Oft befinden sich diese in Mülllastern oder auf einem Haufen Müllsäcke, sodass sie nicht sofort sichtbar sind.

Anders als in vielen Spielen ist die Hilfestellung des Spiels aber nicht ganz so ausgeprägt. Verpasst ihr eine Dachkante, heißt es: Sturzflug. Ein tiefer Sturz bedeutet nicht immer gleich den Tod, kann euch aber Schaden zufügen, betäuben und Zombies anlocken, die euch dann den Rest geben.

