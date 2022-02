In Dying Light 2 gibt es geheime Fahrzeuge, mit denen ihr sogar durch die Stadt fliegen könnt

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Dying Light 2 lässt sich durch Mods erweitern. Mods verändern bestimmte Spiel-Inhalte oder bringen neue dazu. In diesem Fall gibt es eine Mod, welche das Entwickler-Menü ins Spiel bringt (via NexusMods ).

Das Fahrrad bleibt noch etwas rätselhafter. Nutzer Taki7o7 behauptet, mindestens 2 Stellen im Spiel zu kennen, wo Fahrräder zu finden sind. In einem Video zeigt er eines an einem Baum auf einem Hochhaus lehnen. Um es zu bekommen, muss er sich aber offenbar töten . Ob das allerdings stimmt, können wir nicht bestätigen.

