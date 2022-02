Waffen reparieren in Dying Light 2 klappt nur mit einem Trick – So geht’s

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Welche Mod lohnt sich? Je nach Geschmack könnt ihr euren Waffen Feuer-, Strom- oder anderen elementaren Schaden zufügen. Hier liegt es an eurer Vorliebe und am Einsatzgebiet der Waffe, Unterschied macht es beim Reparieren aber nicht.

Da ihr Waffen in jedem Fall nur begrenzt oft reparieren könnt, solltet ihr Mods nicht sofort auf eure Lieblings-Waffe klatschen – oder zumindest nicht in alle Slots. Benutzt die Waffe erst eine Weile, ehe ihr sie modifiziert.

Ruft dazu das Menü auf und wählt die Waffe aus, die ihr modifizieren bzw. reparieren wollt. Das funktioniert nur bei Waffen mit Mod-Slots, die ihr an kleinen Kreisen am Waffen-Icon erkennt.

Wie nah eure Waffe am Zerbrechen ist, seht ihr an der Haltbarkeit. Im Menü bekommt ihr einen numerischen Wert, wenn ihr euch die Waffe anseht. Im HUD seht ihr lediglich eine Leiste. Ist diese leer, zerbricht eure Waffe und ist unwiederbringlich zerstört.

Dying Light 2 gibt euch eine Vielzahl an Waffen an die Hand. Wer nun aber hofft, sein Lieblings-Wasserrohr bis zum Ende des Spiels nutzen zu können, wird enttäuscht. Ihr könnt Waffen reparieren, aber nur bedingt.

