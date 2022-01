Dying Light 2: Hat das Survival-Spiel eigentlich Mikrotransaktionen? Das wissen wir bisher

Dying Light 2: Stay Human bekommt kostenlose und kostenpflichtige DLCs. Doch wie sieht es mit Mikrotransaktionen aus? Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Was sind Mikrotransaktionen? Damit sind verschiedene Inhalte gemeint, die man für echtes Geld in Spielen kaufen kann. Diese werden dann meist in Ingame-Shops angeboten.

Dazu können die unterschiedlichsten Dinge gehören wie:

Skins für Waffen, Chars und alles Mögliche.

Gesten

EXP-Booster

Mit dem nahenden Release von Dying Light 2 könnte sich so mancher potenzielle Spieler fragen: Gibt es sowas auch im Survival-Spiel?

Alles, was ihr zu dem neuen Survival-Spiel Dying Light 2 wissen müsst – mit Gameplay

Hat Dying Light 2 Mikrotransaktionen? Entwickler äußert sich

Das ist dazu bekannt: Von Entwickler Techland wurden bisher keine Mikrotransaktionen angekündigt. Sie wurden aber auch nicht auf großer Bühne dementiert.

So gäbe es aber eigentlich keinen Grund, die Existenz eines Ingame-Shops anzunehmen. Schließlich handelt es sich um ein Open-World-Spiel, das maximal im Koop gespielt werden kann, dessen Fokus aber klar auf der Story liegt.

Dennoch gab es lange Zeit Zweifel, die durch eine Einstufung des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) verursacht wurden.

Diese Einstufung gibt Dying Light 2 eine 17+-Alterseinstufung und vermerkt sind dort zudem Ingame-Einkäufe. Gibt es also möglicherweise doch einen Shop mit Mikrotransaktionen?

Das sagen die Entwickler: Auf Nachfrage eines Spielers im Steam-Forum (via reddit) hat ein Entwickler von Techland vor kurzem reagiert. Darin heißt es: “Soweit ich weiß, haben wir diese Einstufung bekommen, weil ihr unsere DLCs direkt aus dem Ingame-Menü kaufen könnt, wie auch in Dying Light 1.”

Somit wird es zwar einen Ingame-Shop geben, über diesen werden aber nur die ohnehin bereits angekündigten DLCs angeboten.

Diese Aussage schließt zwar nicht aus, dass es auch andere Inhalte geben könnte. Bisher deutet aber sonst nichts darauf hin, dass Mikrotransaktionen geben könne.

Dying Light 2 soll bis 2027 mit neuen Inhalten versorgt werden

Was kommt nach Release? Bis Juni sollen bereits mehrere kostenlose DLCs und eine kostenpflichtige Story-Erweiterung erscheinen.

Darüber hinaus will Entwickler Techland das Survival-Spiel nach eigenen Angaben über 5 Jahre bis 2027 mit neuen Inhalten versorgen. Dazu wurde bereits eine Roadmap enthüllt.

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One. Dabei erscheint das Spiel in Deutschland in einer geschnittenen Fassung.

Welche Unterschiede es gibt und was ihr beachten solltet, findet ihr in unserem Special zu Dying Light 2: Cut vs. Uncut – Das sind die Unterschiede in Deutschland