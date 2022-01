Dying Light 2 verrät endlich Details zum Start – Alles zum Preload und der Startzeit

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022. So viel wussten wir bereits, nun haben die Entwickler bei Techland aber auch verraten, zu welcher Uhrzeit ihr das Zombieabenteuer zocken könnt und ab wann ihr es herunterladen dürft.

Welche neuen Infos gibt es? In einem Tweet und via Discord haben die Macher hinter dem Survival-Horror-Spiel Dying Light 2 nun endlich verraten, ab wann ihr das neue Game herunterladen könnt.

Auch die Startzeiten der verschiedenen Regionen wurden verraten. Hier gibt es allerdings einige Dinge, die sich zwischen PC und Konsole unterscheiden. Es ist also abhängig davon, ob ihr auf PC, Xbox oder PlayStation spielt, wann ihr herunterladen und zocken dürft.

Wann startet Dying Light 2? Das Spiel erscheint weltweit zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Auf der Xbox und der PlayStation ist Dying Light 2 um 0 Uhr Ortszeit des 4. Februar verfügbar.

Auf den Konsolen könnt ihr also direkt um 0 Uhr loszocken, ganz egal, wo auf der Welt ihr euch befindet. Bei dem PC ist das ein wenig komplizierter. Auf den Computer kommt Dying Light 2 bei uns um 1 Uhr nachts am 4. Februar, also genau eine Stunde nach den Konsolen.

Das ist nicht überall auf der Welt so. In Los Angeles zum Beispiel dürfen die PC-Gamer sogar 8 Stunden vor den Konsolen-Fans in die Welt von Dying Light 2. In Sydney wiederum ganze 11 Stunden später.

Wann startet der Preload? Auch hier gibt es wieder Unterschiede zwischen den verschiedenen Konsolen, auf denen das Game erscheint. Auf PC und PlayStation könnt ihr Dying Light 2 48 Stunden vor dem Release herunterladen.

Auf der Xbox allerdings ist der Preload schon ab sofort verfügbar. Die Entwickler sagen, sie wollen damit sicherstellen, dass wirklich jeder pünktlich zum Release zocken kann.

Wie viel müsst ihr herunterladen? Laut den offiziellen Systemanforderungen auf Steam benötigt die PC-Version von Dying Light 2 60 GB freien Speicherplatz. Ob das identisch mit den Konsolen ist, können wir an dieser Stelle nicht bestätigen.

In jedem Fall solltet ihr aber ein wenig Zeit einplanen, um das große Survival-Horror-Spiel zu installieren.

Wie reagieren die Fans? Es sind ohnehin schon sehr viele Menschen im Hype auf das Zombie-Parkour-Game. Die Kommentare unter dem Posting bekräftigen diese Aussage nur. Einige Leute freuen sich darüber, dass sie bereits den 4. Februar von der Arbeit frei genommen haben und direkt nachts zocken können.

Ein anderer User schreibt, dass er sich bereits darauf freut, den ganzen Tag über zu schlafen, um beim Release dabei zu sein.

Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf Dying Light 2 und werdet ihr die Funktion des Preloads nutzen? Steht ihr auch mitten in der Nacht auf, um pünktlich loslegen zu können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Aus seiner ersten Anspielsession mit MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus übrigens mit: In Dying Light 2 müsst ihr ständig schwere Entscheidungen treffen, doch genau das hat mich gefesselt.