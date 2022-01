Dying Light 2: Cut vs. Uncut – Das sind die Unterschiede in Deutschland

Dying Light 2 werdet ihr bei Händlern in Deutschland lediglich als geschnittene Fassung und digital erwerben können. MeinMMO erklärt euch die Unterschiede und auf was ihr beim Kauf achten müsst.

Welche Inhalte wurden geschnitten? Dying Light 2 beinhaltet viel Brutalität, die sich an vielen Stellen zeigt. Dabei geht es nicht nur um blutige Szenen, sondern auch um unmenschliches Verhalten. In Deutschland ist das jedoch beschnitten:

Menschliche Gegner können nicht enthauptet oder zerstückelt werden

Neutrale NPCs können nicht getötet werden

Als wir Dying Light 2 angespielt haben, waren diese Aspekte nicht unbedingt notwendig fürs Spiel. Sie dienten lediglich dazu, die Unmenschlichkeit der Welt hervorzuheben. Dying Light 2 spielt in einer Postapokalypse und zum Überleben bleibt vielen Menschen nur noch Grausamkeit.

Die Story des Spiels selbst sowie das Gameplay soll möglichst nah an der originalen Version haben. Die Entwickler versuchen, auch deutschen Fans die volle Erfahrung zu bieten – zumindest im Rahmen der Einschränkungen.

Neuer Cinematic Trailer zeigt wie schwer es ist, in Dying Light 2 menschlich zu bleiben

Dying Light 2 uncut in Deutschland spielen – Geht das?

Das passiert, wenn ihr die Uncut-Version kauft: Grundsätzlich könnt ihr in Deutschland Dying Light 2 ungeschnitten spielen. Ihr könnt das Spiel hierzulande nur nicht in der entsprechenden Version kaufen.

Es gibt laut Entwicklern keinen „Region Lock“, also eine automatische Umstellung auf geschnittene Inhalte, wenn ihr in Deutschland spielt.

Darauf müsst ihr achten: Solltet ihr euch jedoch dazu entscheiden, eine ungeschnittene Version zu erwerben, könnt ihr nicht mit Freunden im Koop spielen, welche die deutsche Version gekaut haben. Die beiden Versionen schließen sich gegenseitig aus.

Dying Light 2 bietet einen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Der Fortschritt der Story gilt nur für den Host der Partie, die Spielstände der Mitspieler bleiben unberührt. Trotzdem könnt ihr als Besitzer einer ungeschnittenen Version nicht mit Spielern der geschnittenen Version spielen.

Außerdem könntet ihr Probleme in der Zukunft haben. Dying Light 2 soll 5 Jahre lang unterstützt werden und erhält in der Zeit mit Sicherheit einige DLCs. Diese werden in der Regel gesondert bewertet.

Sollten die zuständigen Stellen entscheiden, dass die folgenden Zusatzinhalte erneut beschnitten werden müssen oder sogar auf dem Index landen, sind sie in Deutschland erneut nicht mehr vollumfänglich erhältlich.

Unterhaltung für Erwachsene: 10 MMOs und Multiplayer ab 18 Jahren, die wir empfehlen

Entwickler sind im Gespräch mit der USK

Die Regelungen um die Beschneidung von Spielen hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren geändert. So unterliegt der neuste Teil der Wolfenstein-Reihe, Youngblood, etwa nicht mehr den strengen Reglementierungen und kann hierzulande ungeschnitten gespielt werden.

Dying Light 2 allerdings scheint doch zu viel Brutalität zu zeigen. Der Vorgänger ist in Deutschland bis heute nicht spielbar, da er indiziert wurde. Wenn ein Spiel „auf dem Index“ landet, dann ist die Bewerbung des Spiels verboten und der Verkauf nur eingeschränkt möglich.

Hier wird allerdings bereits neu geprüft und die Entwickler sind dabei, auch für Dying Light 2 eine andere Bewertung zu erwirken. Ob das jedoch bis zum Release noch klappt, steht offen.

Alles, was ihr zu dem neuen Survival-Spiel Dying Light 2 wissen müsst – mit Gameplay

Wann erscheint Dying Light 2? Der Release des neuen Horror-Survival-Shooters ist nach mehreren Verschiebungen nun für den 4. Februar angesetzt. Dying Light 2 erscheint für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Das Spiel bietet eine einzigartige Kombination aus Überleben, Story und Parcours, welche sie im Survival-Genre einzigartig macht. Es ist gut möglich, dass es Dying Light 2 auf unsere Bestenliste schafft:

Die besten Survival-Games 2021/2022 für PlayStation, PC und Xbox