Was sagt ihr zu dem Schritt von Techland? Findet ihr es gut, dass es jetzt doch eine Uncut-Version in Deutschland gibt? Oder stört euch das Hin und Her jetzt noch mehr?

Wer also bei Steam, Epic oder dem Shop von Techland eine digitale Version in Deutschland kauft, bekommt Dying Light 2 als Uncut, mit viel Blut und Gewalt.

Doch zu Release stellten nun einige Spieler fest, dass sie doch die Uncut-Version besitzen, obwohl sie in Deutschland gekauft haben. Doch warum ist das so und wo gibt es noch die geschnittene Variante?

Was ist da passiert? Dying Light 2 wurde in zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht:

Dying Light 2 steht in Deutschland nicht auf dem Index, trotzdem wurde eine geschnittene Version des Spiels kreiert. Die kommt aber gar nicht überall zum Einsatz. Denn wer die digitale Version über Steam, Epic oder den hauseigenen Shop kauft, bekommt trotzdem die Uncut-Version – auch in Deutschland.

