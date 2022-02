Geheimes Item in Dying Light 2 schützt eure liebsten Waffen vor der Zerstörung

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So funktioniert das Item: Ihr wendet den Talisman wie einen Mod auf eure Waffe an und könnt ihn im Anschluss wieder herunternehmen. Dadurch sorgt der Korek Charm in der Theorie für unendlich viel Haltbarkeit. Das bedeutet aber auch, dass ihr nur modifizierbare Waffen reparieren könnt.

Was ist das für ein Item? Der Korek-Talisman (engl. „Korek Charm“) ist eine Mod, mit der ihr eigentlich das Aussehen eurer Waffen verändern könnt. Ihr bekommt sie als Belohnung in einem versteckten Raum, für den ihr einige Aufgaben lösen müsst.

Spoiler-Warnung: Wir behandeln hier einen versteckten Bereich in Dying Light 2 und erklären euch, wie ihr ihn erreicht und was ihr dort findet. Wollt ihr euch nicht spoilern lassen, findet ihr hier mehr Interessantes zum Spiel: Ein Spieler hat wohl den Schauplatz von Dying Light 2 gefunden – Das sind seine Beweise

Insert

You are going to send email to