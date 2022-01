Mit dem Release von Dying Light 2 vor der Haustür nutzen wir die Gelegenheit und geben euch einen Überblick zum Koop des Survival-Spiels und wie es mit einer Crossplay-Funktion aussieht.

Was ist Dying Light 2? Das ist ein Open-World-Spiel mit Survival- und Action-Fokus. Es ist der Nachfolger des gleichnamigen Dying Light und versetzt euch in eine Zombie-Apokalypse.

20 Jahre nach Ausbruch einer Pandemie ist die Welt durch ein Virus in einem ständigen Überlebenskampf. Ein Teil der Infizierten hat sich in Zombies verwandelt und kaum ein Ort ist sicher vor ihnen.

Das Spiel fokussiert sich vor allem auf seine Story, Nebenquests und das Sammeln von Ressourcen und Crafting-Material in der offenen Welt. Doch kann man das auch mit Freunden spielen?

Bietet Dying Light Multiplayer? Die kurze Antwort: Ja. Wie der Vorgänger hat auch Dying Light 2 einen Koop-Modus. Ihr könnt also mit mehreren Leuten gemeinsam in der Apokalypse auf die Jagd nach Zombies gehen.

Wir fassen hier für euch alle Infos zum Koop-Modus zusammen und verraten euch zudem, wie es mit Crossplay aussieht.

Dying Light 2 bietet zum Release 4-Spieler-Koop, doch es gibt einen Haken

So funktioniert Koop in Dying Light 2: Zum Release des Spiels könnt ihr mit drei Freunden zusammen Dying Light 2 spielen.

Ein Spieler dient dabei als Host, die anderen stoßen als Gäste in dessen Spielwelt dazu.

Bis auf den Prolog lassen sich alle Haupt- und Nebenmissionen, sowie alle anderen Aktivitäten gemeinsam abschließen.

Gast-Spieler können gefundene Beute dann mit in ihre eigene Spielwelt nehmen.

Wird der Fortschritt übernommen? Hier liegt der Haken am Koop-Modus. Der Story-Fortschritt gilt nur für den Host der Gruppe. Teammitglieder müssen die Missionen also in ihrer Welt selbst spielen, um sie abzuschließen.

Story-Entscheidungen sollen aber offenbar demokratisch abgestimmt werden. Hier hat der Host allerdings ein Veto-Recht, schließlich muss er ja die Konsequenzen der Entscheidungen tragen.

Ob der Koop-Modus noch nach Release weitere Funktionen erhält, ist aktuell nicht klar.

Hat das Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad? Das ist derzeit nicht bekannt. Bei Dying Light 1 gab es allerdings Kritik daran, dass das Spiel im Koop-Modus zu einfach wurde.

Dying Light 2 hat kein Crossplay – Nicht einmal CrossGen auf Konsole

Wie sieht es mit Crossplay aus? Leider werdet ihr Dying Light 2 zum Release nicht mit Spielern von anderen Plattformen spielen können. Denn zum Release wird es kein Crossplay geben.

Immerhin können auf dem PC die Steam- und Epic-Games-Versionen gemeinsam spielen, dort müsst ihr euch also keine Sorgen machen.

Konsolen-Spieler gucken leider ins Leere. Es wird nicht mal möglich sein, auf den alten und neuen Konsolen gemeinsam zu spielen. Solltet ihr beispielsweise auf der PS4 spielen und euer potenzieller Koop-Partner besitzt eine PS5, ist keine Koop-Sitzung möglich.

Kommt Crossplay in der Zukunft? Das ist laut Entwickler Techland durchaus möglich. Dying Light 2 soll nach Release umfangreichen Support bekommen und über 5 Jahre unterstützt werden.

Eine erste Roadmap bis Juni 2022 gibt es bereits, hier ist aber noch keine Rede von Crossplay. Es ist dennoch möglich, dass das Feature noch in diesem Zeitraum kommt. Bisher gibt es nämlich nur eine grobe Übersicht zu den Inhalten, ohne wirklich ins Detail zu gehen.

Wann ist der Release? Dying Light 2 erscheint am 4. Februar für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

Aber was haltet ihr davon? Hat euch der Koop-Modus in Dying Light 1 überzeugt? Wollt ihr ihn auch im zweiten Teil spielen? Oder wollt ihr lieber in Ruhe und alleine durch die Zombie-Apokalypse streifen?

