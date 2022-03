Dying Light 2 bringt großes Update diese Woche – Behebt Fehler, der das ganze Spiel zerstören kann

Dying Light 2 arbeitet nach Release an der Verbesserung des Spiels. Dazu soll in der Woche des 7. März ein Update erscheinen, welches etliche Probleme behebt und ein schon seit Release vermisstes Feature nachreicht. Außerdem teasern die Entwickler einen neuen Spielmodus an.

Was steckt im Update? Laut dem offiziellen Tweet von Dying Light 2 sollen mehrere Probleme angegangen werden. Drei davon werden konkret genannt:

ein Fix für den „Deathloop“

Ragdoll-Animationen

Fixes für das User-Interface

Beim „Deathloop“ handelt es sich um einen Fehler, der euer Spiel komplett zerstören kann. Sterbt ihr in einer Mission mit besonderem Missionsgebiet, könnt ihr unter Umständen fernab wiederbelebt werden. Dann sterbt ihr erneut – und werdet wiederbelebt.

Das schließt euch in einen endlosen Sterbe-Zyklus ein, in dem ihr weder neu starten, noch das Spiel weiterspielen könnt. Einen ähnlichen Fehler hatte MeinMMO-Autor Tarek beim Testen von Dying Light 2, dieser wurde jedoch schon kurz später gefixt.

Die Ragdolls sind etwas, was sich Fans schon seit Release wünschen. Dahinter steckt Physik, mit der sich Zombies bewegen. Bei einer Ragdoll verliert das Ziel die Kontrolle und bricht zusammen, als seien die Fäden einer Marionette gekappt.

Das Thema ist eines der größten in der Community. Im ersten Teil können so noch Zombies regelrecht umgekegelt werden, wie in einem Clip zu sehen. Im zweiten Teil ist das so nicht mehr möglich, soll nun aber nachgereicht werden.

Wann kommt das Update? Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung des Updates gibt es noch nicht. Laut Entwicklern soll es noch „diese Woche“ für den PC kommen, also bis zum 11. März. PlayStation und Xbox bekommen das Update einige Tage später.

Zusätzlich zu dem Update sprechen die Entwickler erneut über einen Modus, welchen Fans des ersten Teils ebenfalls schon seit Release von Dying Light 2 warten.

Über New Game+ wird „ernsthaft nachgedacht“

Was kommt noch? Immer wieder fragen Fans nach einem „New Game+“-Modus für Dying Light 2. Dabei handelt es sich um ein neues Spiel, welches ihr aber mit eurem bestehenden Charakter durchspielt.

In der Regel seid ihr dann stärker, die Gegner aber auch, was eine neue Herausforderung mit sich bringt. Besonders die Soulsborne-Spiele sind dafür bekannt. Da einige Spieler denken, Dying Light 2 sei zu leicht, wollen sie New Game+ und neue Schwierigkeiten für mehr Unterhaltung.

Ja, die Nacht von Dying Light 2 ist leichter – Aber nur, damit ihr Weichkekse sie auch spielt

Auf die Frage eines Nutzers auf Twitter antwortet der offizielle Kanal von Dying Light 2, dass die Entwickler „ernsthaft darüber nachdenken“. Man könne noch nichts versprechen, aber schaue sich die Option an.

Schon zuvor gab es ähnliche, diffuse Aussagen. Ein konkretes Datum für den neuen Modus gibt es also noch nicht. Zumindest wissen wir aber sicher von einigen neuen Inhalten, die noch kommen sollen:

