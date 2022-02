Fan beschwert sich, weil Dying Light 2 geschnitten wurde – USK gibt erstaunlich lange Antwort

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Ein Spiel, das „auf dem Index“ steht, ist in Deutschland nicht zwangsweise verboten. Es darf nur nicht beworben oder ausgestellt, wohl aber nach Altersprüfung verkauft werden. Das bedeutet: indizierte Spiele gibt es in Läden mit festem Standort auf Nachfrage, sie dürfen aber nicht im Verkaufsraum zu sehen sein, wo Jugendliche und Kinder freien Zutritt haben. Mehr dazu findet ihr auf der offiziellen Website der BzKJ

In der ersten, ungeschnittenen Fassung, die geprüft wurde, hätte Dying Light 2 demzufolge auf dem Index landen müssen – wäre also nur auf Anfrage verkauft worden. Es heißt in der Antwort:

Insert

You are going to send email to