Seltsamer „Trick“ spart euch in Dying Light 2 enorm viel Zeit – Ist das erlaubt?

Händler können euch in Dying Light 2 mit allerhand nützlichen Dingen versorgen. Allerdings verlangen sie dafür oft stolze Preise oder seltene Gegenstände im Tausch. Ein Spieler hat nun herausgefunden, wie er richtig sparen kann – nur ganz legal sieht das nicht aus.

Was ist das für ein Trick? An sich ist der Trick denkbar leicht: Ihr sucht euch ein Item aus, das ihr kaufen wollt und bewegt den Cursor auf dieses. Dann wechselt ihr den Tab in eine andere Kategorie, ohne den Cursor zu bewegen.

So habt ihr ein billigeres Item ausgewählt, etwa irgendeine Komponente. Haltet den Button/die Taste zum Kaufen gedrückt und wechselt kurz vor der Transaktion zurück zum Item, das ihr möchtet.

Der Grundpreis in Geld wird euch nach wie vor abgezogen, Tausch-Items wie Trophäen jedoch nicht. Das zeigt der reddit-Nutzer pyryii97 in seinem kurzen Clip, in welchem er den Trick mit Blaupausen ausprobiert hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie spare ich damit Zeit? Die Blaupausen, die sich pyryii97 gekauft hat, benötigen eigentlich Trophäen von Infizierten. Wie im Video zu sehen, besitzt er diese gar nicht, bekommt aber die Blaupausen trotzdem. Blaupausen braucht ihr, um eure Items und Werkzeuge aufzuwerten, etwa den äußerst nützlichen Enterhaken.

Die Trophäen sind seltene, zufällige Drops von Gegnern. Es kann viele Stunden dauern, bis ihr die entsprechenden Items für die Aufwertung einer Blaupause gefarmt habt. Ein Nutzer witzelt unter dem Post etwa: „Du meinst, ich muss keine 25.000 Zombies für voll aufgewertete Blaupausen farmen? WOWEE!“

Das Geld bleibt zwar weiterhin ein Problem, wie weitere Nutzer anmerken, aber die Zeitersparnis sei sehr willkommen. Niemand habe Zeit für den Grind, da komme dieser Trick wie gerufen – auch wenn er vermutlich nicht ganz erlaubt ist.

„Trick“ ist offenbar ein Bug – Aber auch verboten?

Bei dem Trick handelt es sich offenbar um einen Fehler, der ausgenutzt wird. So etwas nennt man „Exploit“ und wird in den meisten Online-Games mindestens von Spielern verpönt, meist sogar von den Entwicklern mit Banns bestraft.

Wir können nicht garantieren, dass es für das Ausnutzen von Spielmechaniken in Dying Light 2 keine Strafe gibt. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, solltet ihr diesen Trick also lieber nicht nutzen. Allerdings ist Dying Light 2 eine ganz andere Art von Spiel als etwa Call of Duty.

Alles, was ihr zu dem neuen Survival-Spiel Dying Light 2 wissen müsst – mit Gameplay

In der Regel wird das Ausnutzen von Fehlern in Singleplayer-Spielen und Spielen ohne kompetitiven Anteil nicht geahndet. Bugs werden schlicht später entfernt und entsprechende Exploits funktionieren dann nicht mehr. Spieler haben schon andere Tricks dieser Art gefunden, mit denen sich etwa Schlösser ohne Dietrich öffnen lassen – wobei hier nicht klar ist, ob es sich um einen Fehler handelt.

Die Entwickler selbst kommen wohl noch aus einer Zeit, als Cheat-Codes und Konsolenbefehle Gang und Gäbe waren und man diese sogar in gängigen Heften finden konnte. Sie haben schließlich selbst einen geheimen Entwicklerraum eingebaut, in dem es unfaire Items zu holen gibt, die einige Spieler schon als Schummelei ansehen:

Geheimes Item in Dying Light 2 schützt eure liebsten Waffen vor der Zerstörung