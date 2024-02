Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um das neue Dying Light 2 Reloaded gratis auszuprobieren

Dying Light 2 feiert mit der neuen Reloaded-Edition seinen 2. Geburtstag und krempelt das Spiel um. Ihr könnt das Spiel sogar gratis testen und die Neuerungen ausprobieren.

Was ist Dying Light 2? Dying Light 2 erschien 2022 und lässt euch als Überlebenden durch eine verwüstete Stadt nach einer Zombie-Apokalypse irren. Dabei erkundet ihr die Metropole und müsst zusehen, nicht zu lange am Boden zu bleiben.

Denn die Untoten stromern in absurden Mengen durch die Gassen und Lärm lockt noch mehr von ihnen an. Daher sprintet und springt ihr in bester Parkour-Manier über die Dächer und erklimmt auch schwindelerregende Türme.

Das alles klappt tagsüber noch recht gut, aber wenn es dunkel wird, erfahrt ihr, was der Name des Spiels wirklich aussagt. Denn des Nachts kriechen abscheuliche Monster aus ihren Verstecken und machen Jagd auf jeden, der noch nicht in einem sicheren Unterschlupf untergekommen ist.

Was hat es mit der Reloaded-Version auf sich? Am 22.02.2024 feiert Dying Light 2 sein 2-jähriges Jubiläum. Dazu haben die Entwickler eine komplett überarbeitete Version herausgebracht, die Reloaded Edition. Sie enthält den ersten DLC “Bloody Ties” sowie alle Updates, die es in den letzten zwei Jahren gab.

Doch ist Dying Light 2 jetzt ein besseres Spiel und lohnt es sich, jetzt überhaupt einzusteigen? Diese Frage könnt ihr euch am besten selbst beantworten, wenn ihr das Gratis-Wochenende mitmacht und das Game selbst testet, bevor ihr es kauft.

Dying Light 2: Reloaded gratis testen – So geht’s!

Wie kann ich Dying Light 2 vorher testen? Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, dann habt ihr beim Gratis-Wochenende auf Steam die Möglichkeit dazu. Vom 22. bis zum 26.02. gibt es Dying Light 2 in der neuen Reloaded-Version kostenlos zum Ausprobieren.

Wer die neuen Inhalte erstmal austesten will, hat beim Free-Weekend die Chance dazu.

Ihr müsst euch nur auf Steam einloggen und das Spiel im genannten Zeitraum herunterladen. Dann könnt ihr das ganze Wochenende nach Herzenslust zocken und so herausfinden, ob euch das Spiel (jetzt) gefällt.

Ich habe nur wenig Zeit, wie kann ich die Game-Time optimieren? Wer es eilig hat, kann übrigens schnell loslegen und den Prolog überspringen. Das spart euch nochmal gut 2 Stunden Spielzeit und ihr könnt gleich mit der Action loslegen.

Kann ich Dying Light 2 auch im Koop spielen? Dying Light 2 unterstützt Koopp-Gameplay mit bis zu drei weiteren Mitspielern. Doch der Mehrspielermodus ist erst nach dem Prolog verfügbar. Wer aber gleich loslegen will, kann die Vorgeschichte auch getrost überspringen.

Was gibt es noch an Gratis-Content? Wer am 22. Februar 2024 am Gratis-Wochenende auf Steam teilnimmt, bekommt nach dem Prolog eine besondere Pistole. Die “Harran Pistole” gibt’s kostenlos gleich nach dem Prolog. Ihr könnt sie dann direkt im Spiel in eurem Vorratslager mitsamt Munition abholen.

Dazu gibt’s noch eine Neuauflage des beliebten Retrowave-Sets. Das war damals ein Bezahl-Inhalt aus Dying Light 1. Zum Gratis-Wochenende gibt’s das Set jetzt kostenlos für alle.

Das coole Retrowave-Set gibt’s kostenlos.

Muss ich wieder von vorne anfangen, wenn ich das Dying Light 2 kaufe? Wenn ihr Dying Light 2 am Ende doch noch kauft, bleibt euch der Spielfortschritt während der Gratis-Testphase erhalten und ihr könnt gleich da weiterzocken, wo ihr aufgehört habt.

Was kostet die Reloaded Edition? Falls ihr Dying Light 2 noch nicht habt, kostet die Reloaded Edition zum Normalpreis immer noch so viel wie die Standardedition: 59,99 Euro.

Ab dem 22.02. gibt’s noch 50 Prozent Nachlass und das Spiel für nur noch 29,99 Euro auf allen Plattformen.

Das macht Dying Light 2: Reloaded so gut

Dying Light 2 war zum Release schon ein von Fans gefeiertes Spiel, das mit den Jahren noch weiter verbessert und aktualisiert wurde. Das bislang dickste Update kam jetzt mit der Reloaded Edition, die das Spiel in einem völlig neuen Licht erstrahlen lässt.

Wer Dying Light 2 bisher noch nicht gespielt hat, darf sich auf die folgenden neuen Features freuen.

Endlich gibt es Schusswaffen!

Wer den ersten Teil von Dying Light kennt, weiß, dass dort zwar Nahkampf an der Tagesordnung war, aber man die seltenen Schusswaffen für besonders harte Kämpfe nutzen konnte.

In Teil 2 gingen die Entwickler anfangs einen anderen Weg und verbannten Feuerwaffen komplett aus dem Spiel. Das wurde sogar logisch innerhalb der Spielwelt erklärt: Das Militär hatte kurz vor Spielbeginn sämtliche Feuerwaffen aus der Stadt konfisziert.

“Yippie-Ai-Yeah, Schweinebacke!” Wenn euch die Zombies blöd kommen, packt ihr jetzt großkalibrige Argumente aus!

Daher gab es maximal Wurfgeschosse, Bögen und primitive Armbrüste, wenn ihr aus der Distanz angreifen wollt. Das schob den Fokus der Gefechte noch mehr auf brutale, brachiale Nahkämpfe, die gerade mit den großen Zombies und den Nachtjägern schnell tödlich endeten.

So mancher Spieler wünschte sich ein bisschen mehr Shooter-Action und trauerte dem System aus dem ersten Teil hinterher. Und genau diesen Wunsch haben die Entwickler nun erfüllt.

Innerhalb einer frühen, neuen Quest könnt ihr herausfinden, wo das Militär die ganzen Wummen hingekarrt hat und euch so schnell eine erste Kanone besorgen. Im weiteren Spielverlauf findet ihr dann weitere Waffen, die sich auf die Waffengattungen Pistolen, Shotguns, SMGs und Gewehre verteilen.

Wie schon im ersten Dying Light ist hier die Munition der limitierende Faktor und das Spiel bleibt in seinen Grundfesten ein Survival-Horror-Game mit Nahkampf-Fokus. Aber wer sorgsam Munition hortet, kann es in brenzligen Situationen ordentlich krachen lassen!

Dying Light 2 ist hübscher geworden

Dying Light 2 ist schon zwei Jahre alt, doch das Spiel erscheint nach wie vor in moderner Grafikpracht. Das liegt daran, dass die Entwickler eifrig an der Grafik gearbeitet haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn seit Release haben sich die folgenden Aspekte verbessert.

Die Skyboxen wurden erneuert und verbessern die post-apokalyptische Atmosphäre

Blattwerk und Pflanzen wirken realistischer

Wassereffekte wurden verbessert

Die Lichteffekte sind nun dynamischer, was gerade bei Nacht den Horror verstärkt

So sieht der Basar nach dem Grafikupdate aus.

Apropos Horror: Die Hauptantagonisten des Spiels sind jetzt noch gruseliger, denn die Zombies haben neue Texturen, gerade für ihre Fratzen und Haare. Wenn euch also ein schlurfender Untoter auf den Pelz rückt, ist es das pure Grauen.

Das Spiel wurde zugänglicher und anspruchsvoller

Dying Light 2 baut seine einzigartige Atmosphäre dadurch auf, dass ihr quasi immer auf der Flucht seid. Die Straßen sind voller Untoter und in der Nacht wird alles noch viel schlimmer.

Um euren Gegnern zu entgehen, müsst ihr über Dächer springen und schwindelerregende Höhen erklimmen. Dazu nutzt das Spiel ein komplexes “Parkour-System”, doch so manchem Spieler waren diese Kletter- und Hüpf-Passagen zu simpel und trivial.

Wem der Parkour-Aspekt des Spiels zu simpel war, der bekommt jetzt eine Option ohne Hilfestellung.

Da eure Spielfigur quasi “Magnethände” hatte und so mit Leichtigkeit an allen Kletterobjekten “kleben” blieb, konnten auch Spieler ohne großes Geschick abenteuerliche Parkour-Leistungen vollbringen. Wer hingegen mehr Nervenkitzel und Adrenalin erleben will, kommt jetzt auf seine Kosten.

Die Entwickler hatten ein Einsehen und haben einen neuen Spielmodus implementiert. Mit dieser Einstellung bietet das Spiel keinerlei Hilfestellung bei den Parkour-Elementen mehr an. So müsst ihr euer ganzes Können jedes Mal erneut unter Beweis stellen, wenn euch ein Nachtjäger über die Dächer hetzt oder ihr verzweifelt vor einer Zombiemeute flieht.

Ein weiterer Quell von Frust vieler Spieler war, dass eure Waffen unweigerlich zu Klump gingen und ihr selbst liebgewonnene Endgame-Prügel irgendwann auf den Müll werfen musstet. In der neuen Version könnt ihr jedoch eure Ausrüstung reparieren und so noch viel länger Freude und Spaß damit haben.

Die neue Version Dying Light 2: Reloaded lohnt sich also, egal ob ihr das Spiel schon mal gezockt habt oder jetzt erst damit anfangen wollt. Loggt euch also bei Steam ein und überzeugt euch selbst kostenlos von der Qualität von Dying Light 2: Reloaded.