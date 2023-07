Remnant II

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Geschehnissen des ersten Teils noch fieser wirkt, als ohnehin schon. Wahlweise alleine oder im Koop mit Freunden stürzen wir uns dann in die Schlacht gegen die sogenannten "Saat", die die Erde aus einer anderen Dimension heraus überrannt haben. Es gilt, besonders gemeine Gegner und Bosse in actiongeladenen Kämpfen zu bezwingen und so an bessere Ausrüstung zu kommen. Die könnt ihr dann noch modifizieren, um noch stärker zu werden. Das ist auch nötig, denn die Feinde, die ihr in den verschiedenen Dimensionen antrefft, die ihr bereist, haben es ganz schön in sich. Immerhin begleitet euch diesmal ein treuer Hund im Kampf.