Wer 18 Euro hat und auf Soulslikes steht, für den gibt es gerade einen unschlagbaren Deal

Seit dem 18. Juli 2024 ist Flintlock: The Siege of Dawn erschienen und damit ein neues Soulslike im Game Pass. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus steht auf genau solche Spiele und kann gerade nur jedem, dem es auch so geht, zum Game Pass raten.

Was ist das für ein Angebot? Im Game Pass bekommt ihr je nach Version, die ihr kauft, für eine monatliche Gebühr Zugang zu Spielen auf PC, Xbox oder beiden Plattformen.

Der Game Pass Ultimate ist dabei das umfassendste Angebot für beide Plattformen mit Zugang zu neuen Spielen am ersten Tag. Für den zahlt ihr aktuell 17,99 Euro im Monat – und die sind genau jetzt so gut angelegt wie selten.

Was sind das für Spiele? Vor Kurzem ist Flintlock: The Siege of Dawn erschienen, ein neues Soulslike mit Steinschlosspistolen, Beilen und Magie. Ihr kämpft dort als Pionierin gegen Götter und Untote, fast wie eine Mischung aus Bloodborne und God of War.

Schon im Test hat mich Flintlock absolut begeistert. Normale Billo-Gegner haben mich mehrmals aus dem Leben geklatscht und ich habe nach 90 Minuten vor Wut aufgehört, nur um das Spiel wenige Minuten später zu starten und es noch einmal zu versuchen.

Flintlock ist damit das neuste von mehreren Soulslikes, die ich mit dem Game Pass gespielt habe und mit voller Überzeugung empfehlen kann.

So sieht es in Flintlock aus, wenn man einen Kampf gegen ein Fass verliert:

4 starke Soulslikes für unter 20 Euro – Reicht ein Monat überhaupt?

Es gibt noch drei weitere Titel, die ich jedem Fan von Soulsborne-Spielen empfehlen kann. Und das gute ist: Wenn ihr den Game Pass nur für einen Monat zahlen wollt, solltet ihr dennoch jedes dieser Spiele durchzocken können, insofern ihr euch täglich etwa zwei Stunden und am Wochenende je den ganzen Tag nehmen könnt. Ihr braucht laut How Long To Beat:

für Lies of P rund 30 Stunden für die Main Story, 37 mit Nebenquests

für Remnant 2 etwa 18 Stunden für die Main Story, 29 mit Nebenquests

für Wo Long: Fallen Dynasty um die 26 Stunden für die Main Story, 35 mit Nebenquests

Wollt ihr alles sehen („Completionist“) oder mögliche DLCs zocken, braucht ihr natürlich länger. Und wie lange Flintlock dauern wird, kann ich bislang nicht genau abschätzen, es wird aber vermutlich so in die Kategorie von Lies of P fallen.

Gerade Lies of P ist unter den Titeln hier eine Perle. Ihr spielt quasi als Pinocchio und müsst das Geheimnis eures Schöpfers Gepetto herausfinden. Die Story ist hervorragend erzählt, mit verschiedenen Enden, aber das Herzstück ist das Kampfsystem, welches stark auf gezielte Paraden setzt. Und knifflig ist es auch: Ich habe das Spiel mitten in der Nacht abbrechen müssen, um ins Gym zu fahren.

Remnant 2 geht dabei mehr in die Arcade-Richtung und ist vor allem für Einsteiger ins Genre interessant. Statt mit Schwertern und Co. ballert ihr mit verschiedenen Waffen und mystischen Fähigkeiten um euch. Ein großer Vorteil: Remnant hat einen Koop- sowie einen endlosen Roguelite-Modus für Wiederspielwert. Mich hat damals alleine das Anspielen einen ganzen freien Tag gekostet.

Die hier genannten Spiele sind allesamt keine Blockbuster wie Elden Ring, aber wirklich tolle AA-Spiele mit eigenem Charme. Gerade, wenn ihr nach dem Ungewöhnlichen sucht, seid ihr hier definitiv richtig.

Der Game Pass ist jetzt teurer – Wie viel muss ich zahlen?

Beim Game Pass gab es kürzlich eine Preiserhöhung. Statt 14,99 Euro für den Game Pass Ultimate zahlt ihr als Neukunden seit Juli 2024 jetzt 17,99 Euro. Der Deal ist damit ein gutes Stück teurer, aber lohnt sich immer noch.

Spielt ihr nur auf dem PC, könnt ihr allerdings etwas sparen. Hier kostet der Game Pass lediglich 11,99 Euro im Monat und enthält die gleichen Spiele. Dazu kommen allerdings einige nützliche Angebote:

Den ersten Monat könnt ihr als Neukunde für einen Euro bekommen – falls ihr Urlaub habt, reicht das auf jeden Fall, um die vier Soulslikes durchzuspielen.

Kennt ihr jemanden, der den Game Pass besitzt, kann dieser euch 14 Tage lang eine kostenlose Testversion schenken.

Bei den Kollegen der GamePro findet ihr mehr Infos zum Game Pass und dessen Kosten.

Soulslikes sind dafür bekannt, zu den härtesten Spielen überhaupt zu zählen und jeder, der sie zockt, sollte eine gewisse Frust-Toleranz haben. Zwar gibt es einige Profis, die solche Spiele quasi blind spielen oder auf völlig irre Art und Weise, aber die meisten werden sich buchstäblich durchkämpfen müssen. So geht es übrigens auch dem Schöpfer der ursprünglichen Spiele: „Ich bin eine absolute Niete“ – Souls-Schöpfer erklärt, wie er Elden Ring trotzdem durchgespielt hat