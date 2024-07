In einem neuen Soulslike auf Steam kämpft ihr mit 4 verschiedenen Charakteren – aber die stecken alle in eurem Körper

Neben diesem Mix klingt aber auch das Konzept von Deathbound ziemlich interessant. Ihr übernehmt die Rolle eines Kriegers, der im Laufe des Spiels die Seelen anderer verstorbener Krieger absorbiert. So werdet ihr in Deathbound dann vier Charaktere gleichzeitig spielen, wobei diese sich quasi einen Körper teilen. Denn ihr könnt euch dann immer in einen der anderen Krieger verwandeln.

So sieht man im Trailer, dass die Charaktere vor allem vom Mittelalter inspiriert sind, aber im Hintergrund sieht man dann zum Beispiel alte, verlassene Züge. Grafisch macht das Spiel dabei schon mal einiges her und kann sich als Indie-Titel durchaus sehen lassen.

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

In Shell Runner müsst ihr euch in top-down Kämpfen beweisen

