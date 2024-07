3 Entwickler haben für euch mehrere Museen besucht, damit ihr Spiel auf Steam so realistisch wie möglich ausfällt

The End of the Sun ist ein neues Fantasy-Abenteuer auf Steam, das euch aber gleichzeitig mit einer besonders realistischen Zeitreise begeistern möchte.

Um welches Spiel geht es hier? The End of the Sun ist ein neues Fantasy-Abenteuer, entwickelt von einem kleinen Indie-Studio aus Polen, bestehend aus drei Entwicklern. Ein offizieller Release ist für das dritte Quartal 2024 angesetzte. Aktuell könnt ihr auf Steam aber schon mal die Demo zocken.

Was euch erwartet? Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Ashter, eine Zeitreisender, und landet in einem alten slawischen Dorf. Dort scheinen die Grenzen zwischen Realität und Mythen zu verschwimmen und ihr sollt einige geheimnisvolle Dinge erleben können.

The End of the Sun ist ein Story-basiertes Abenteuer und während ihr die Story durchlebt, sollt ihr die Zeit manipulieren können, um die verschiedenen Schicksale auf neue Kurse zu bringen. So sollt ihr dann nach und nach neue Fragmente der Spielwelt und Geschichte entdecken können.

Dabei reist ihr dann zwischen den verschiedenen Dörfern und Gehöften hin und her. Während ihr im Verlauf der Geschichte verschiedene Rätsel löst, verändert sich die Tageszeit, die Wetterverhältnisse und auch die Lichtverhältnisse regelmäßig.

Entwickler scannten echte Gegenstände und Gebäude

Inspiriert ist die Welt von The End of the Sun stark von der alten slawischen Kultur. Um euch diese möglichst realistisch darzustellen, führte ihre Recherche die Entwickler in mehrere Museen. Laut eigener Aussage (via pcgames.com) haben sie verschiedene Gegenstände und Gebäude gescannt, um diese dann in ihr Spiel einzubauen.

Damit wollen sie vor allem gestalterisch auf Realismus setzen, damit sich diese Zeitreise für euch als Spieler besonders echt anfühlt. Im Trailer könnt ihr schon mal einen Blick auf die verschiedenen Gebäude und Gegenstände werfen, und wenn man sich ein bisschen mit der slawischen Kultur befasst, lässt sich durchaus erkennen, wie viele Liebe zum Detail die Entwickler ins Design stecken.

