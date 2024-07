Auf Steam erwartet euch bald ein rundenbasiertes Abenteuer im Wilden Westen, mit magischen Portalen

Auf Steam wurde ein neues Spiel angekündigt, bei dem ihr die ungezähmte Wildnis des Wilden Westens erkundet und dabei vor schwierige Entscheidungen gestellt werdet.

Um welches Spiel geht es hier? ColdRidge ist ein neues rundenbasiertes Spiel auf Steam, das euch vor schwierige Entscheidungen stellen will. Entwickelt wird es von einigen Strategie-Veteranen, die 12 Jahre für das französische Studio Amplitude (unter anderem bekannt für Humankind) gearbeitet und sich jetzt unter dem Namen Frog Collective zusammengefunden haben.

Ihr erstes eigenes Projekt wird jetzt ein rundenbasiertes Erkundungsspiel in Wilden Westen, aber mit einem mystischen Touch.

Was erwartet euch? Der Trailer gibt euch schon mal einen ersten Blick auf die Grafik und das Gameplay, welches euch in ColdRidge erwartet. Dabei scheint zwar alles recht einfach und übersichtlich gehalten zu sein, aber grafisch mit liebevollen Zeichnungen und in den typischen Western-Farben gestaltet.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Prospektors und durchquert die ungezähmte Wildnis von ColdRidge, wobei eure Aufgabe im ersten Moment einfach klingt:

Erkundet die unbekannten Gebiete von ColdRidge und kartiert Ressourcen für mächtige Gilden.

Ihr nehmt verschiedene Verträge an, die ihr erfüllt, indem ihr eure Züge gewissenhaft plant. Um euch Vorteile zu verschaffen und zum Beispiel Hindernisse zu überwinden, solltet ihr das Gelände und eure Ausrüstung immer in eure Pläne mit einbinden.

Verträge solltet ihr strategisch managen, um eure Gewinne zu maximieren und euer Überleben langfristig zu sichern.

Während ihr die Wildnis erkundet, stoßt ihr auf komplexe Rätsel, die es zu lösen gilt.

Zwischen euren Aufträgen für die Gilde könnt ihr euch bei Händlern neue Ausrüstung kaufen, um euch das Leben etwas einfacher zu machen.

Wie der Trailer zeigt, ist es wichtig, dass ihre eure Aufträge bis zum richtigen Zeitpunkt erledigt habt, wenn ihr im Winter nicht vor die Mauern der Siedlung geworfen werden wollt.

Beim Händler könnt ihr euch magische Portale kaufen, wie der Trailer zeigt. Wie genau diese dann funktionieren und ob ihr sie nutzen könnt, um schnell zwischen verschiedenen Orten hin und her zu reisen, wird dabei noch nicht ganz klar.

Vielleicht führen euch die magischen Portale auch einfach an ganz unbekannte Orte. Denn deutlich wird, dass in ColdRidge kein „normaler“ Wilder Westen auf euch wartet. Auch Fans eines anderen Genres können sich seit Juni 2024 in ein neues Abenteuer stürzen: Ein neues MMO versetzt euch in den Wilden Westen, erscheint im Juni auf Steam