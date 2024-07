Eine der besten Aufbau-Simulationen auf Steam kündigt Erweiterung an, begeistert Fans: „Ganz neues Spiel“

Factorio zählt zu eine der besten Aufbau-Simulationen auf Steam und ist bei Fans des Genre sehr beliebt. Nun haben die Entwickler eine neue Erweiterung Space Age angekündigt.

Um welches Spiel geht es? Factorio ist eine Aufbau-Simulation, in der ihr eine Fabrik baut und betreibt. In diesem Jahr erhält das Spiel seine erste Erweiterung Space Age und erscheint am 21. oktober 2024 auf Steam.

In Factorio müsst ihr Ressourcen abbauen, Technologien erforschen, die Produktion automatisieren und euch gegen Feinde verteidigen. Beginnend mit Aufgaben wie dem Fällen von Bäumen und dem Abbau von Erzen, entwickelt ihr einen großen Industriekomplex. Ziel ist es letztlich, eine Rakete zu bauen und diese ins All zu starten.

Den Trailer zum Hauptspiel seht ihr hier:

Erweiterung führt die Story von Factorio fort

Was können Spieler von der Erweiterung erwarten? Die Erweiterung Space Age setzt dort an, wo das Spiel nach dem Bau der Rakete aufhört. Ihr erkundet nun den Weltraum und euer Ziel ist es nun, neue Planeten zu entdecken, fortschrittliche Technologien zu erforschen und eure interplanetare Flotte zu verwalten.

Ihr nutzt fliegende Fabriken als Transportmittel zwischen Planeten, während ihr eure Plattformen vor Asteroiden schützen müsst. Auf den unterschiedlichen Planeten findet ihr so auch neue Materialien, wie beispielsweise Wolfram auf dem Vulkanplaneten. Die Entwickler kündigen außerdem einen geheimnisvollen Planeten weiß am Rand des Systems an und verraten nur, dass es dort dunkel und kalt sein wird.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Die Reaktionen der Community auf die neue Erweiterung auf Reddit sind größtenteils positiv. Viele Spieler heben hervor, dass durch die Erweiterung ein völlig neues Spielerlebnis auf sie wartet.

So auch für den Nutzer prairiesghost . Dieser schreibt auf Reddit, dass er die Entwicklerupdates schon seit geraumer Zeit verfolge und er den Umfang der Erweiterung überwältigend fände. Zusätzlich wirke es auf ihn wie ein ganz neues Spiel mit einer Menge an neuem Inhalt.

Der Nutzer Blurbyo äußert jedoch auch leichte Bedenken auf Reddit, dass es zu sehr an den größten Mod Space Exploration angelehnt sein könnte. Ein anderer Nutzer erklärt: Der Macher der Mod habe an der Erweiterung mitgearbeitet, aber die Erweiterung bringe mehr Inhalte als die Mod.

