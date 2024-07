Das Aufbau-Spiel „Satisfactory“ ist mit 97 % Empfehlungen bereits jetzt „äußerst positiv“ auf Steam. Mit dem vollen Release will es aber nochmal eine Schippe drauflegen und erfüllt Fans bald ihren wohl sehnlichsten Wunsch.

Was ist das für ein Spiel? Satisfacotry ist ein Aufbau-Spiel für bis zu 10 Spieler, bei dem ihr eine Fabrik auf einem fremdartigen Alien-Planeten errichtet. Die riesige, offene Spiel-Welt will jedoch auch erkundet und um ihre Ressourcen erleichtert werden.

Am 19. März 2019 startete das Spiel in den Early Access auf Steam und Epic. Seitdem hat es sich mehr als 5,5 Millionen Mal verkauft und eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut: Es kann mit 97 % Empfehlungen bei fast 140.000 Bewertungen glänzen.

Was bislang noch zum Glück fehlte, war der vollständige Release… und offenbar Toiletten. Genau das soll sich bald ändern.

Running-Gag der Community wird Realität

Wann kommt Satisfactory? In einem neuen Trailer hat Coffee Stain Studios am 5. Juli 2024 einen Release für den 10. September 2024 angekündigt. In einer Pressemitteilung versprechen die Macher „haufenweise neue Features“ – eines davon fordert die Community seit mindestens 2 Jahren.

Um welches Feature geht es? Dabei handelt es sich um spülbare Toiletten. Ja, das habt ihr richtig gelesen. Die einst schnöden stillen Örtchen eurer Basis sollen mit hochwertiger Sanitärarbeit nie dagewesene Klangkulissen bieten.

Das Toiletten-Spülen ist eine Art Running Gag in der Community, der auf die Streams der Devs zurückgeht. Die scherzten: Im „Toilet Flush DLC“ für 1 $ läge das wahre Geld.

Satisfactory Toilet Flush soll am 10. September gemeinsam mit dem vollständigen Release an den Start gehen. Bis dahin müssen die Spieler also wohl noch einhalten.

Im März wagte der Twitch-Streamer Trymacs einen Weltrekord-Versuch in Satisfactory, der jedoch von einem Hacker sabotiert wurde. Glücklicherweise konnten sich die Streamer jedoch auf ihre treue Community verlassen: Hacker will Weltrekord von Trymacs und Rumathra zerstören – Doch Community hilft Streamern, alles wieder aufzubauen