Ein neues MMO versetzt euch in den Wilden Westen, erscheint im Juni auf Steam

In A Twisted Path To Renown geht es jedoch nicht nur darum, im Kampf zu überleben. Als Spieler versucht ihr einen gewissen Ruf aufzubauen. Dafür solltet ihr gut mit verschiedenen Händlern verhandeln, Beziehungen aufbauen und Reichtümer erlangen.

In A Twisted Path To Renown startet eure Reise in Amerika im Jahr 1899. Es soll darum gehen, das Leben zu erfahren, wie es damals wohl war. Dabei sollt ihr eure ganz eigene Story erschaffen. Euch erwarten neben NPCs auch wilde Tiere und andere Spieler, die zu einer großen Herausforderung werden können.

Um welches Spiel geht es hier? A Twisted Path To Renown ist ein MMORPG vom Entwicklerstudio Game-Labs und will sich dem Wilden Westen als Setting stellen. Der Release auf Steam ist aktuell für Juni 2024 geplant. Ein ganz genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

