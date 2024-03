Neues MMORPG auf Steam nennt Systemanforderungen: Wie schnell muss mein Gaming-PC sein?

Nun ist bekannt, wie gut euer Gaming-PC sein muss, um das neue MMORPG Pax Dei zu testen. Damit ihr das Spiel bald auf Steam ausprobieren könnt, darf euer PC nicht allzu alt sein.

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG Pax Dei bezeichnet sich selbst als ein soziales Sandbox-MMORPG, das sich neben den üblichen Elementen wie PvP, Crafting, Leveln und Looten insbesondere durch sein Base-Building auszeichnet.

Die Entwickler setzen stark darauf, den Spielern die Möglichkeit zu geben, beeindruckende Strukturen zu errichten. In Gruppen sollen Spieler komplette Dörfer aufbauen können und sämtliche benötigten Waren eigenständig herstellen.

In vergangenen Tests haben Spieler bereits vollständige Burgen errichtet und gezeigt, das Pax Dei mehr kann, als nur MMORPG. Damit das ganze aber auch rund läuft, braucht es genug Rechenleistung. Jetzt ist bekannt wie gut euer System sein muss, damit das Spiel flüssig läuft.

Im Video könnt ihr sehen, warum ihr genug Rechenpower braucht.

Diese Anforderungen hat Pax Dei an euren Gaming-PC

Was muss man beachten? Die Systemanforderungen von Pax Dei könnten sich in den nächsten Monaten noch einmal ändern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Entwickler die Anforderungen vor Release nochmals verändern.

Damit ihr den Test spielen könnt, sollte euer PC laut den Entwicklern mindestens diese Anforderungen erfüllen:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Unbekannt

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5500 XT

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 70 GB auf einer SSD

Damit darf euer PC nicht allzu alt sein, um das neue MMORPG zu testen. Besonders hoch sind die Anforderungen aber auch nicht.

Mein PC ist nicht so gut wie angegeben, kann ich dennoch spielen? Ja, die Entwickler sagten, dass das Spiel auch auf schlechterer Hardware laufen soll und ihr somit auch am Test von Pax Dei teilnehmen könnt. Allerdings wird das Spiel gerade in intensiven Momenten vermutlich nicht mehr flüssig laufen und die schönen Burgen könnten auch etwas von ihrer Pracht verlieren.

Wenn ihr euch noch nicht zum Test des neuen MMORPGs angemeldet habt, schaut doch mal in unseren Artikel: Neues MMORPG will im April einen Test mit 100.000 Spielern wagen – So macht ihr mit