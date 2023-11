Neues MMORPG auf Steam kommt in Schwung: Alpha startet diese Woche und so seid ihr in der Testphase dabei

Was für Inhalte gibt es? Die Alpha läuft unter dem Codenamen „Home Valley“ und verspricht „friedliches Gameplay“. Spieler können die folgenden Features in der Alpha testen:

Das Entwicklerteam wird nämlich wellenweise Einladungen an einige Tausend Tester verschicken. Es könnte also sein, dass ihr euch vorab registriert habt und trotzdem nicht zu Alpha eingeladen werdet.

Wann findet die Alpha statt? Die Alpha-Phase startet am 14. November 2023 um 11:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und endet am 27. November 2023 um 23:00 Uhr abends. Ihr habt also zwei Wochen Zeit, Pax Dei zu testen (via playpaxdei.com ).

Bislang war Pax Dei nicht für das große Publikum spielbar. Doch noch in dieser Woche soll es den ersten groß angelegten Test der Alpha-Version geben, in der sich interessierte Spieler vom Gameplay überzeugen können.

Ein neues Sandbox-MMORPG auf Steam, Pax Dei , präsentiert sich nun in einer ersten Alpha-Phase. Interessierte Spieler, die sich rechtzeitig registriert haben, können den Titel noch diese Woche ausprobieren. Allerdings wird ein Element in der Alpha-Phase fehlen.

