Steam: Neues Sandbox-MMORPG überzeugt mit beeindruckendem Housing-System, verrät jetzt Details zu Kämpfen und PvP

Pax Dei ist ein neues Sandbox-MMORPG, welches ein wenig die ursprüngliche Idee von New World mit den Freiheiten von alten Klassikern wie Ultima Online mischt. Vor allem das Housing in der offenen Spielwelt machte einen starken Eindruck. Nun teilten die Entwickler einige neue Informationen rund um das Spiel in ihrem Discord.

Was wurde in dem Beitrag gesagt? Der Post der Entwickler fokussiert sich vor allem auf die Themen Kampfsystem, Tod und PvP.

In Pax Dei gibt es eine klassische Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD. Tanks haben die Möglichkeit, über ein Aggro-System die Mobs gezielt zu sich zu ziehen und es wird Tränke geben, um sich selbst am Leben halten zu können.

Allerdings verzichtet das MMORPG auf Klassen und lässt euch euren Build anhand der Ausrüstung kreieren. So sollt ihr selbst Waffen und Medaillons mit unterschiedlichen Fähigkeiten craften und aktive sowie passive Boni auf eure Rüstung packen können. Dabei sollen der Freiheit keine Grenzen gesetzt sein, ihr könnt die Effekte bunt kombinieren.

Anders als in New World sollt ihr jedoch nicht alle Rüstungsklassen und Waffentypen gleich gut beherrschen können. Zwar könnt ihr jederzeit zwischen mehreren Sets wechseln, doch nur ein “echter Meister” soll in der Lage sein, das Maximale aus seiner Ausrüstung herauszuholen. Außerdem verstopfen zusätzliche Sets euer Inventar, das ihr für den Loot in der Spielwelt braucht.

PvP in speziellen Gebieten, aber mit Loot-System

Was wurde zum PvP erzählt? PvP soll in Pax Dei grundsätzlich nur im Einvernehmen stattfinden. In vielen Gebieten und rund um euer eigenes Haus sollt ihr nie in Gefahr sein. Diese Zonen sind friedlich.

Allerdings soll es sogenannte Contested Provinces geben. Dort herrscht offenes PvP. Ihr werdet automatisch dafür markiert, sobald ihr die Zone betretet. In diesen Provinces wird es Materialien geben, die ihr anderswo nicht finden könnt. Die Entwickler betonen jedoch, dass einzigartig nicht beudeutet, dass sich dort zwingend die besten Materialien befinden.

Wer also PvP vermeiden möchte, kann diese Zonen nicht betreten. Wer sich hingegen mit anderen messen möchte, sollte wissen, dass ihr eure Ausrüstung dabei verlieren könnt.

Was passiert beim Tod? In einem PvE-Szenario bleibt euer gesamtes Inventar samt eurer Ausrüstung bei der Leiche liegen, wenn ihr gestorben seid. Ihr müsst also nackt wieder dorthin laufen und alles aufheben. Das soll eine kleine Bestrafung für unvorsichtiges Handeln sein.

Im PvP wird das jedoch erweitert. So können andere Spieler (Freunde und Feinde) einen Teil eurer Ausrüstung aufheben, die ihr beim Tod verloren habt. Wie viel genau verrieten die Entwickler bisher nicht.

Zudem verlieren die Ausrüstungsgegenstände mit der Zeit an Haltbarkeit und werden sogar zerstört, sodass sie komplett neu gebaut werden müssen. Besonders starke Gegenstände sollen besonders schnell Schaden bekommen. Durch einen Tod wird mehr Haltbarkeit verloren.

Pax Dei überzeugt mit Housing und vielen Details

Was wissen wir sonst über das MMORPG? In Pax Dei soll die Zusammenarbeit zwischen den Spielern im Fokus stehen. So könnt ihr etwa den Spot, den ihr in der offenen Spielwelt für euer Haus beansprucht, mit denen anderer Spieler verbinden.

Auf diese Weise lassen sich riesige Städte kreieren, in die die Spieler riesige Tavernen, Rathäuser, Tempel und andere Gebäude bauen können.

Im Spiel dreht sich viel darum, Ressourcen zu sammeln und zu craften. Denn die Monster in der Welt droppen keine Rüstungen und Waffen.

Außerdem nutzt das MMORPG eine Zoom-Funktion, mit der man gezielt auf Dekorationen, Ausrüstungen, aber auch Elemente in der offenen Welt schauen kann. So werden sogar kleine Gravuren auf getragenen Ausrüstungen sichtbar, was für die Lore eine Rolle spielen soll. In einer Preview, an der wir von MeinMMO teilgenommen haben, wurde uns ein Pilz gezeigt, der einfach am Boden wächst und gesammelt werden kann.

Entwickelt wird es in der Unreal Engine 5, was zu einer wirklich hübschen Grafik führt.

Wann erscheint das MMORPG? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings haben die Entwickler den ersten öffentlichen Test angekündigt. Der soll noch dieses Jahr und ohne NDA starten. Ihr könnt euch dafür auf der offiziellen Webseite anmelden.

Es soll zuerst auf Steam für den PC erscheinen. Später ist es jedoch als Cloud-MMORPG geplant. Das soll die Möglichkeit bieten, es auch auf Konsolen oder dem Smartphone zu spielen.

Was sagt ihr über das Kampfsystem, das PvP und den Tod? Spricht euch solch ein Spiel an oder seid ihr eher abgeschreckt?

