Neues MMORPG auf Steam verspricht absolute Freiheit, startet schon 2023 den ersten Alpha-Test

Pax Dei bezeichnet sich selbst als “Social Sandbox”. Ihr sollt tun und lassen können, worauf auch immer ihr Lust habt – und das direkt mit Level 1. Nun verrieten die Entwickler, dass ihr schon dieses Jahr Hand an das MMORPG legen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Pax Dei wurde erstmals im März 2023 der Öffentlichkeit präsentiert. Es handelt sich um ein Sandbox-MMORPG, welches in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und mit seinen starken Details beeindruckt. So könnt ihr etwa auf jede Pflanze oder jedes Rüstungsteil genau heranzoomen und so versteckte Hinweise, Lore-Happen oder Inschriften erkennen.

Das zweite große Merkmal des Spiels ist die Freiheit beim Bauen. Ihr könnt einfach ein Gebiet in der offenen Welt beanspruchen und dort euer Haus oder mit Freunden zusammen sogar eine ganze Stadt errichten – Werkbänke fürs Crafting oder Lagerraum natürlich inklusive.

Pax Dei verzichtet auf feste Klassen. Ihr könnt mit Hilfe eurer Waffen und Rüstungen euren Spielstil selbst definieren.

Das Kampfsystem erinnert grob an New World. Ihr könnt blocken, wuchtig zuschlagen, müsst aber auch feindlichen Angriffen ausweichen. Das alles ist deutlich langsamer und taktischer als etwa bei ESO.

Das Wirtschaftssystem soll rein auf Spielern basieren. Mobs lassen keine Ausrüstung fallen, sondern es gibt nur Materialien, aus denen die Spieler dann die Ausrüstung craften können.

Es soll PvP geben, allerdings wird man nicht dazu gezwungen, teilzunehmen.

Man soll schon auf Level 1 alles erleben können, was es später auch auf Level 60 passiert. Generell liegt der Fokus auf Zusammenarbeit zwischen den Spielern.

Es soll zuerst auf Steam für den PC erscheinen, ist später jedoch als Cloud-MMORPG geplant. Das erlaubt euch künftig auch auf Konsolen oder dem Smartphone zu spielen.

Wann erscheint das MMORPG? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings haben die Entwickler nun den ersten öffentlichen Test angekündigt.

Erste Tests wohl im Herbst 2023, Fans können es kaum erwarten

Was haben die Entwickler gesagt? Pax Dei befindet sich derzeit in einer Family & Friends-Alpha. Dort wurden die bisherigen Inhalte getestet und an der Server-Stabilität geschraubt. Das sei nötig, bevor man das MMORPG der Öffentlichkeit freigibt, heißt es in dem Newsletter. Derzeit sei die Spielwelt 130-150 km² groß, was beachtlich ist.

Der nächste Schritt ist eine öffentliche Alpha ohne NDA. Diese soll noch im Jahr 2023 starten. Ein konkretes Datum gibt es zwar nicht, jedoch wird der Herbst angepeilt, wie im Discord verraten wurde.

Noch im Sommer soll es aber eine klare Auflistung der Test-Pläne für Pax Dei geben.

Was macht das MMORPG so interessant? Pax Dei wird von vielen als neue Sandbox-Hoffnung bezeichnet. Sie hoffen auf eine Mischung als EVE Online und Albion Online, jedoch in Thrid-Person und einer klassischen Mittelalterwelt. Das ist nicht ganz unbegründet, denn die Köpfe hinter dem Spiel haben früher selbst über viele Jahre an EVE Online mitgewirkt.

Gelobt werden viele kleine Details wie die Tatsache, dass die Brust- und Beinteile mehrere „Lagen“ an Rüstung haben. Man zieht sich also unter die Plattenrüstung auch ein Kettenhemd oder einen Lederpanzer an. Das gibt es in vielen anderen MMORPGs nicht, ist aber eigentlich sehr realistisch.

Auch die Bau-Funktion, das Zoomen auf Details oder das Kampfsystem kommen gut an.

Was sagt ihr zu Pax Dei? Freut ihr euch auf den Titel und wenn ja, warum?

Weitere Details zu dem Spiel erfahrt ihr in diesem Interview mit Senior UX Designerin Jasmin Dahncke: Neues Sandbox-MMO klingt, als wolle es die Zukunft von MMORPGs und Survival sein – Nennt Valheim als Vorbild