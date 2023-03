Neues MMORPG gilt für viele als große Sandbox-Hoffnung – Was macht Pax Dei so besonders?

Pax Dei ist ein neues MMORPG für den PC (Steam), das von ehemaligen Entwicklern von CCP Games (EVE Online) umgesetzt wird. Es verspricht viele Freiheiten, einen großen Grad an Details und actionreiche Kämpfe. In einigen Communitys wird es deshalb als neue “Sandbox-Hoffnung” gefeiert.

Was ist das für ein Spiel? In Pax Dei erstellt ihr einen Charakter und erkundet damit die wunderschöne Spielwelt. Dabei folgt ihr jedoch nicht stumpf irgendwelchen Quests, sondern könnt im Grunde tun und lassen, was ihr möchtet. Das betonen auch die Entwickler in ihrer Preview immer wieder.

Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit anderen Spielern, denn schon die Kämpfe gegen PvE-Kreaturen sind hart. Für besondere Points of Interests werdet ihr mit anderen Spielern eine Gruppe bilden müssen und könnt dabei auf eine Holy Trinity zurückgreifen.

Je weiter ihr euch aus den “Heartlands” – so etwas wie der sicheren Zone – entfernt, desto schwieriger sollen die Inhalte werden. Allerdings soll es gleichzeitig seltenere Belohnungen geben. Auch PvP ist möglich. Allerdings sollen alle Spielertypen auf ihre Kosten kommen, auch Solo-Player.

Pax Dei verzichtet auf feste Klassen. Stattdessen bestimmen Rüstungen und Waffen euren Spielstil.

Ihr beginnt damit, Ressourcen zu sammeln und daraus Dinge herzustellen. Crafting soll eine wichtige Rolle spielen, denn Monster lassen keine Ausrüstung fallen. Alles wird von Spielern hergestellt.

Es gibt ein interessantes Bau- und Housing-System.

Das Spiel nutzt eine Zoom-Funktion, mit der man gezielt auf Dekorationen, Ausrüstungen, aber auch Elemente in der offenen Welt schauen kann. So werden sogar kleine Gravuren auf getragenen Ausrüstungen sichtbar, was für die Lore eine Rolle spielen soll.

Entwickelt wird es in der Unreal Engine 5, was zu einer wirklich hübschen Grafik führt.

Es soll zuerst auf Steam für den PC erscheinen. Später ist es jedoch als Cloud-MMORPG geplant. Das soll die Möglichkeit bieten, es auch auf Konsolen oder dem Smartphone zu spielen.

Hier könnt ihr euch die offizielle Vorstellung samt erstem Gameplay anschauen:

Eine Mittelalter-Welt voller Gefahren, Mystik und Freiheit

Warum setzen so viele große Hoffnungen in Pax Dei? Nach der ersten Vorstellung klingt das neue MMORPG nach einer Art Albion Online in Third-Person und, dank Unreal Engine 5, mit wunderschöner Grafik. Zudem wurden mit der Mystik, der Mittelalter-Welt und dem Kampfsystem einige Elemente von New World reingemischt.

Vor allem der Detailreichtum und die Liebe der Entwickler zum Projekt begeistert viele. In dem Video wird etwa gezeigt, dass die Brust- und Beinteile mehrere “Lagen” an Rüstung haben. Man zieht sich also unter die Plattenrüstung auch ein Kettenhemd oder einen Lederpanzer. Das gibt es in vielen anderen MMORPGs nicht, ist aber eigentlich sehr realistisch.

Zudem lassen sich die Ausrüstungen sehr individuell anpassen, etwa die Form oder sogar die kleinen Nieten am Plattenpanzer. So soll jeder Spieler seine individuelle Rüstung herstellen können.

Doch die Details gehen noch viel tiefer. So gibt es eine Zoom-Funktion, mit der man ganz genau auf ein Element im Spiel springen kann. In einer Preview, an der wir von MeinMMO teilgenommen haben, wurde uns ein Pilz gezeigt, der einfach am Boden wächst und gesammelt werden kann. Mit der Zoom-Funktion nahm der Pilz plötzlich fast den kompletten Bildschirm ein.

Er wird sehr detailliert dargestellt und verrät uns zudem einige Informationen über sich. So stand dort “Insekten meiden diesen Pilz, ob das wohl etwas zu bedeuten hat?” Das Spiel teilt einem so mit, dass man diesen Pilz lieber nicht verzehren sollte.

Dieses Heranzoomen ermöglicht es, Story-Details an Wänden, in Büchern oder sogar in kleinen Gravuren an Ringen zu platzieren. Das soll zum Erkunden einladen.

Wie steht es um das Housing? Ihr könnt einfach einen Bereich in der offenen Welt für euch beanspruchen und dann euer Haus darauf errichten. Es besteht die Möglichkeit, komplett allein in eurem Gebiet zu bauen oder es zu öffnen und euch von Freunden helfen zu lassen. Ihr könnt Böden und Wänden, typischen Dekorationen und auch Crafting-Bänke errichten.

Wer möchte, kann seinen Housing-Bereich zudem mit anderen Spielern verbinden. So lassen sich Siedlungen und Städte errichten. In unserer Preview haben sich mehrere Entwickler zusammengetan, Häuser errichtet und einen Zaun darum gebaut. So entstand eine gemütliche Mittelalter-Siedlung.

Was wissen wir über das Kampfsystem? Die Kämpfe erinnern ein wenig an New World. Ihr habt verschiedene Waffen, zwischen denen ihr wechseln könnt, müsst Feinde aktiv anvisieren und könnt Angriffen ausweichen. Bisher waren keine Fähigkeiten im Spiel zu sehen, doch diese sollen noch kommen.

Ein aufgeräumtes UI und das Anvisieren der Gegner werden im Video gezeigt.

Was wissen wir sonst über das Gameplay? Als Solo-Spieler soll man zwar Ressourcen einbringen und sich am Aufbau von Städten beteiligen können, doch gerade die harten Gebiete werden wohl eher ein Gruppen-Inhalt sein.

In der Spielwelt soll es viel “Drama” geben, was sich sowohl auf die schwierigen PvE-Mobs, als auch auf mögliche PvP-Kämpfe beziehen könnte. Gerade EVE Online ist dafür bekannt, dass die Spieler die besten Geschichten in dem MMORPG schreiben.

Etwas unklar ist derzeit, ob es Strafen für den Tod im PvP gibt, etwa den Verlust von Ausrüstung wie in Albion Online.

Ehemalige Entwickler von EVE Online machen Hoffnung

Wer steckt hinter dem Spiel? Der Game Director des Spiels ist Reynir Hardarson. Er hat das Studio CCP Games mitgegründet, das vor allem für EVE Online und damit eines der erfolgreichsten Sandbox-MMORPGs bekannt ist. Auch darum setzen viele Hoffnungen in das neue MMORPG.

CEO ist Thor Gunnarsson, der zwischenzeitlich die Geschäftsleitung von CCP innehatte. Mit Pétur Örn Þórarinsson gibt es ein weiteres Mitglied von EVE Online im Team. Er war Game Design Director und übernimmt die Rolle des Lead Game Designers bei Mainframe.

Für Mainframe arbeiten derzeit mehr als 70 Entwickler, die sich allesamt auf Pax Dei fokussieren. Gegründet wurde das Studio im April 2019 und es bekam eine Finanzspritze von 30 Millionen Dollar von verschiedenen Investoren, darunter Riot Games.

Die 10 besten MMORPGs 2023 – Welches passt zu mir?

Wann erscheint Pax Dei? Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite für eine Alpha anmelden. Zudem heißt es, dass Pax Dei “soon” erscheinen soll – vorerst nur auf Steam. Die Cloud-Version soll dann nach dem Release angegangen werden.

Was sagt ihr zu Pax Dei? Spricht euch das Konzept des Spiels an oder setzt ihr eure Hoffnungen lieber in ein anderes MMORPG? Schreibt es gerne in die Kommentare.

2023 werden wir noch einige neue MMORPGs bekommen. Welche das sind, verraten wir hier: 7 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen.