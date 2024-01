Ein neues MMORPG auf Steam gibt Update zu aktuellen Tests: Bilder zeigen leuchtende Grabsteine und neue Items

Das Sandbox-MMORPG Pax Dei soll in 2024 im Early Access auf Steam erscheinen. Bislang gab es eine Alpha-Testphase, in der Interessierte in das Spiel hineinschnuppern konnten. In Kürze soll ein weiterer Test beginnen, der mehr vom Spiel zeigen wird.

Welche Neuerungen wird es im Test zu sehen geben? Zu der bald erscheinenden Testphase sind nur einige F&F-Tester eingeladen. Dadurch können die meisten Spieler keinen Blick in das Sandbox-MMO werfen und müssen mit dem Material leben, das das Entwicklerteam veröffentlicht.

Um Leakern aus diesem Test vorzubeugen, hat das Entwicklerteam von Mainframe Industries nun erste Bilder aus der bald erscheinenden Testphase veröffentlicht. Sie zeigen, welche Änderungen es im Spiel in letzter Zeit gab.

Das sind die Highlights:

Die Grabsteine werden jetzt durch einen leuchtenden Strahl deutlicher hervorgehoben. Dadurch fällt es anderen Spielern leichter, das Grab zu finden und den Loot aufzusammeln, den ein verstorbener Spieler hinterlassen hat.

Es gibt neue Rezepte, Rüstungsteile und Waffen. In einem Bild ist beispielsweise ein Spieler zu sehen, die wie ein Ritter mit wallendem Umhang und puscheligem Pelz zu sehen ist.

Auf dem letzten Bild zeigt das Team einen malerischen Nachthimmel, in dessen Ecke die Sonne gerade unterzugehen scheint. Der Himmel wirkt so detailliert, dass er einem echten Himmel nahekommt.

Das Team fügt hinzu, dass es sich dabei immer noch um einen Build aus der Testphase handelt und konstant bearbeitet wird. Es kann also sein, dass die gezeigten Bilder im finalen Spiel anders aussehen.

Die entsprechenden Bilder haben wir euch hier als Galerie hinzugefügt:

Der Grabstein leuchtet nun stärker. So können Spieler den Garbstein leichter finden. Es gibt neue Waffen, Rüstungsteile und Rezepte. Der Nachthimmel sieht einfach nur malerisch aus.

Pax Dei: Neue Alpha lässt auf sich warten

Wann können wir uns selbst von den Neuerungen überzeugen? Das Team kann aktuell leider keine neuen Details zur nächsten Alpha-Phase teilen. Es wird in den kommenden Wochen neue Informationen geben, was man sich für 2024 ausgedacht hat. Immerhin soll das Spiel schon im Frühjahr 2024 erscheinen.

Im November 2023 konnten Spieler bereits in die erste Alpha-Phase vom MMORPG hineinschnuppern. Registrierte Spieler konnten per Einladung in die Alpha-Phase eingeladen werden. Ein ähnliches Verfahren wird es vermutlich auch für die kommende Alpha geben.

In der ersten Alpha gab es folgende Features zu entdecken:

Eine offene Welt mit mehr als 20 Tälern, die fast 300 km² groß ist

Viele Ressourcen, aus denen Gegenstände gecraftet werden können

Das Bauen eines eigenen Hauses

Seinen eigenen Clan mit Freunden grünen

Zahlreiche Gegner in Dungeons bekämpfen

Welche weiteren Neuerungen es in der kommenden Testphase geben wird, ist bislang unklar. Solltet ihr noch nichts von Pax Dei gehört haben, könnt ihr euch den folgenden Trailer auf MeinMMO anschauen:

Was ist Pax Dei?

Pax Dei ist ein Sandbox-MMORPG, das auf Basis der Unreal Engine 5 von CCP Games (EVE Online) entwickelt wird.

Das Spiel besitzt viele Freiheiten. Wir können einfach ein Gebiet in der offenen Welt beanspruchen und dort unser Haus oder sogar eine ganze Stadt bauen.

Um die Städte zu bauen, sammelt ihr Ressourcen und craftet daraus Gegenstände. Selbst die Ausrüstungsgegenstände müssen alle hergestellt werden, da sie nicht von Monstern fallengelassen werden.

Das Spiel verzichtet auf feste Klassen. Der Spielstil kann durch die Wahl der Waffe und Rüstung angepasst werden.

Der Charakter-Editor kann ebenfalls mit seiner großen Auswahl überzeugen.

Zunächst soll das MMORPG im Early Access erscheinen. Ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht. Zunächst wird der Titel für den PC auf Steam erhältlich sein. Eine Konsolen-Version ist leider nicht geplant.

Solltet ihr euch für andere MMORPGs interessieren, könnt hier etwas für euch dabei sein: Alle 65 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind