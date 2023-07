Das neue MMORPG Ashes of Creation zeigt sein besonderes Housing-System: „Die Liebe zum Detail ist beachtlich“

In Ashes of Creation können die Spieler eigene Wohnungen oder Häuser beziehen, aber auch Grundstücke in der Spielwelt mieten. Dort können die Spieler Nahrung anbauen oder Crafting-Stationen und eigene Häuser errichten. Wie so ein “Freehold” aussehen kann, wurde nun in einem Video gezeigt.

Was steckt hinter den Freeholds? Grundstücke können von jedem Spieler gemietet werden, der Level 50 erreicht hat. Allerdings ist die Anzahl begrenzt, da sie offene Flächen in der offenen Spielwelt einnehmen. Die Gesamtzahl soll in den “unteren Tausend” pro Server liegen.

Die Grundstücks-Mieter zahlen dann regelmäßige Gebühren an die Besitzer der jeweiligen Node. Sollte jemand den Mietkosten nicht hinterherkommen, dann verliert derjenige sein Grundstück.

Dafür bieten die Grundstücke viele Vorteile:

Sie sind etwa 100×60 Meter groß und können nach eigenen Wünschen designt werden.

Sie liegen nicht an festen Orten, sondern der Spieler selbst bestimmt die Platzierung. Allerdings gibt es Einschränkungen. Das eigene Grundstück darf etwa nicht zu nah an Straßen oder einem Dungeon-Eingang liegen.

Ihr könnt euer eigenes Haus errichten, samt Möbel zur Dekoration.

Es lassen sich Geschäfts- und Handwerksgebäude errichten, über die ihr etwas herstellen oder mit anderen handeln könnt.

Ihr könnt selbst Nahrung auf einem Feld anbauen und Tiere züchten.

Ihr habt Einfluss auf die Materialien, die innerhalb eures Grundstücks abgebaut werden können.

Ihr bestimmt das Bild der Region. Denn andere Spieler können die Grundstücke jederzeit durchqueren, dort Materialien abbauen oder die Gebäude für ihre Zwecke nutzen.

Wie ein solches Grundstück aussehen kann, haben die Entwickler in diesem Video gezeigt:

Nicht jeder kann ein Grundstück haben, aber alle ein Haus

Was passiert, wenn ich kein Grundstück bekomme? Da die Zahl an Grundstücken begrenzt ist, werden viele Spieler auf eine Alternative ausweichen müssen. Dazu gibt es die instanziierten Häuser, die in jeder Stadt zu finden sind. Diese sind unterschiedlich groß, je nachdem wie viel Miete ihr zahlen möchtet.

Jeder Spieler kann pro Server ein eigenes Haus besitzen und dies nach Belieben dekorieren und einrichten. Dafür wird es Möbel geben, die man frei platzieren kann. So könnt ihr etwa eure Berufe dort ausüben, es als zusätzlichen Lagerraum nutzen und Erfolge ausstellen.

Was passiert, wenn ein Haus oder Grundstück während einer Belagerung zerstört wird? Bei Belagerungen einer Node kann es passieren, dass Häuser und Grundstücke zerstört werden, vor allem wenn eine neue Gruppe die Kontrolle übernimmt.

Zwar werden die Gebäude dann vernichtet, aber ihr behaltet eure Deko und die Items, die ihr darin gelagert habt. Ihr bekommt außerdem eine Blaupause, anhand derer ihr alles wieder im ursprünglichen Zustand aufbauen könnt, wenn ihr denn wieder in den Besitz eines Hauses oder Grundstücks kommt.

Wie kommen die Freeholds an? Sehr gut. Im Livestream und unter dem Mitschnitt auf YouTube sammeln sich viele positive Kommentare. Gelobt werden vor allem die vielen Freiheiten, die der Besitzer eines Grundstücks hat, sowie die Tatsache, dass jeder Spieler einfach hindurchlaufen und die Inhalte nutzen kann.

Viele vergleichen es mit ArcheAge, das zu den MMORPGs mit dem besten Housing überhaupt gehört.

Kronux3831 schreibt: “Ich liebe das Design der Freeholds! Ich finde es wirklich cool, wie kohärent die Optik im Inneren des Hauses ist, großes Lob an euer Design-Team!”

Clcbeats meint: “Die Liebe zum Detail in diesem Spiel ist ein echtes Kunstwerk, ich kann es kaum erwarten!”

Der bekannte YouTuber TheLazyPeon ist ebenfalls begeistert: “Das war mein Lieblings-Livestream des Jahres. Ich kann es kaum erwarten, in diese Welt einzutauchen und mein eigenes Land zu haben, vor allem, wenn es so gemütlich aussieht.”

Was sagt ihr zu den Grundstücken und dem Housing-System von Ashes of Creation? Wollt ihr selbst so ein Grundstück kontrollieren? Oder stört es euch, dass die Zahl begrenzt ist?

