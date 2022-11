Ashes of Creation macht das einzig Richtige – Es klaut Features von New World

In einem neuen Video haben die Entwickler des MMORPG Ashes of Creation ihre Anpassungen am Sammeln von Holz, Gestein und Co. vorgestellt. Allerdings erinnert das System nun stark an New World. Gut so, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch. Wenn es nach ihm geht, könnte Ashes sogar noch ein paar Dinge mehr klauen.

Ashes of Creation hat große Anpassungen am Sammeln vorgenommen. Stolz präsentierten sie die Änderungen in einem neuen Video. So wurde daran gearbeitet, welche Objekte gesammelt werden können, wie die Animationen aussehen und welchen Sound es dabei gibt.

Doch während sich die Entwickler für ihre Neuerungen feiern, erinnert mich das alles stark an New World. Und das spricht sogar für Ashes of Creation.

Denn schon mein Kollege Mark Sellner lobte die Animationen und den Sound beim Sammeln in New World – ja, nur diese Inhalte motivierten ihn sogar, nach dem eher schwachen Release noch eine Weile weiterzuspielen. Und auch ich bin begeistert vom Crafting-System von New World.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Er spielt jeden neuen Titel im Genre an und informiert sich über jedes Onlinerollen-Spiel in Entwicklung. Derzeit spielt er am aktivsten New World, Guild Wars 2 und ESO.

Alles lässt sich nun abbauen und sieht fantastisch aus

Während man in der Alpha 1 nur spezielle Bäume fällen und Gesteine abbauen konnte, die mit einem goldenen Ring markiert waren, lässt sich jetzt fast alles in der offenen Welt bearbeiten.

Hinzu kommen neue Pflanzen, die man sammeln, und Fische, die man angeln kann. Auch Tiere können gehäutet werden. Zudem wird es ein System geben, um Rohstoffe schneller auf der Karte zu erkennen. Die meisten Rohstoffe sollen dabei statisch sein, ein paar allerdings sollen dynamisch an unterschiedlichen Orten erscheinen.

Große Anpassungen gab es auch am Sound und den Animationen. Das Klopfen mit der Spitzhacke auf Stein etwa klingt großartig und Bäume fallen nun um und bleiben eine Weile liegen. Ashes hat das System der Animationen sogar noch etwas weitergeführt, sodass die Bäume zuerst als kleiner Setzling nachwachsen und erst als großer Baum gefällt werden können.

Das Sammeln ist jetzt eine echte Stärke des MMORPGs. Hier könnt ihr euch das entsprechende Video anschauen:

Ashes klaut bei den besten, aber das ist total in Ordnung

Dass das System jetzt so stark an New World erinnert, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Schon Blizzard hat für WoW bei anderen Spielen geklaut und New World hat definitiv eines der besten Sammel- und Crafting-Systeme aller MMORPGs.

Ich finde sogar, Ashes of Creation könnte noch etwas mehr bei New World klauen. Gerade bei der Beleuchtung und der Atmosphäre von Gebieten wirkt das neue MMORPG von Intrepid noch etwas blass und eintönig. New World wiederum hat auch hier seine Stärken.

Die ersten Minuten, die ich damals in der Alpha durch einen Wald in Immerfall gelaufen bin, mit einer tief stehenden Sonne und bunten Blättern an den Bäumen, werde ich nie vergessen. Das gehört bis heute zu meinen besonderen MMORPG-Erlebnissen.

Doch nicht nur bei New World lässt sich Ashes of Creation inspirieren. Das Nachwachsen der Bäume etwa gibt es auch in ArcheAge, ebenso wie die PvP-Events um Karawanen. Diese sind bis heute mein persönliches Highlight von ArcheAge und wurden von anderen Sandbox-MMORPGs viel zu wenig wertgeschätzt.

Von Guild Wars 1 hat sich Ashes of Creation die Zweitklassen abgeguckt. Denn ein ähnliches System wird es auch in dem neuen MMORPG geben, inklusive der Tatsache, dass die zweite Klasse gewechselt werden kann.

Zudem kombiniert Ashes viele gute Systeme rund um das Housing, etwa die Nutzung von Handwerksstationen im eigenen Haus, zusätzlicher Lagerplatz sowie das Aufstellen von Trophäen, die euch Boni verleihen. Letzteres gibt es etwa auch in New World.

Was sich Ashes of Creation glücklicherweise nicht von New World abgeguckt hat, ist der Charakter-Editor. Der sieht nämlich schon jetzt besser aus, als beim MMORPG von Amazon:

Ashes of Creation hat auch eigene Ideen

Steven Sharif, der Chef von Ashes of Creation, untermauert mit dem neuen Sammel-System seine Ambitionen, eines der besten MMORPGs zu erschaffen. Dazu setzt er jedoch nicht nur auf gute Systeme anderer Spiele, sondern hat auch eigene Ansätze.

Recht einzigartig ist das Node-System. Jedes Gebiet hat unterschiedliche Stadien. Je mehr Aufgaben in Gebieten erledigt werden, desto weiter levelt es. Neue Level verändern die Node und bringen etwa schwerere Bosse oder Dungeons zum Vorschein und lassen die Stadt im Gebiet wachsen. Größere Städte bieten mehr Platz für Housing, sind aber auch beliebter als Angriffsziel, um von einer anderen Gilden erobert zu werden.

Allerdings sorgen die hohen Ziele und Ansprüche auch dafür, dass sich der Release des Spiels immer weiter verschiebt. Derzeit sieht es so aus, als würde Ashes of Creation nicht vor 2024/25 erscheinen – die Alpha 2 hat derzeit nicht mal ein Start-Datum. Ursprünglich war der Release für 2019 angedacht.

Wo Ashes of Creation derzeit steht, haben wir hier zusammengefasst:

