New World ist erst vor Kurzem erschienen, aber hat bei MeinMMO-Autor Mark Sellner bereits einige positive Eindrücke hinterlassen. Gerade der Sound begeistert ihn besonders, sodass er den Sound laut aufdreht, statt ihn wie sonst in MMORPGs zu muten.

Seit 15 Jahren spiele ich MMORPGs und viele davon haben eine Sache gemeinsam: Der Sound ist oft irrelevant. Auch, wenn sich in den letzten Jahren ein Trend abzeichnete und MMORPGs neue Inhalte und spannende Storys boten, kann ich die Angewohnheit nicht ablegen.

Viele der älteren MMORPGs und damit auch meine ersten Online-Spiele wie Last Chaos, Silkroad Online und Dekaron hatten zwar Sound, der war komplett zu vernachlässigen. Dialoge waren ohnehin nicht vertont und eigentlich hat man nur die genau gleichen drei Geräusche immer und immer wieder gehört.

Auch die Questgestaltung in den älteren MMOs ging meist nicht über “Töte 20 X” und “Sammel 15 Y” hinaus. Man machte also ab einem bestimmten Level sowieso immer nur das Gleiche und alles hörte sich gleich oder zumindest ähnlich an.

Ich entschied mich bald dazu, den Sound in den Spielen einfach auszuschalten und stattdessen Musik zu hören. Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem mein damaliges Lieblings-MMO Dekaron einen MP3-Player einfügte, in dem man eigene MP3s abspielen und den Spielsound damit stumm schalten konnte, war mir klar, dass ich nicht der einzige sein kann, der die Sounds deaktiviert.

Auch wenn die Spiele anspruchsvoller wurden, vertont und immerhin mehr als fünf verschiedene Soundeffekte boten, hat sich mein Verhalten nur wenig geändert. In meinem letzten Sucht-MMORPG Guild Wars 2 habe ich auch stets den Ton deaktiviert und aller höchstens mal zur neuesten Story-Episode wieder aktiviert.

Denn in neueren und großen MMORPGs von heute ist die Soundkulisse zwar schön und definitiv besser als früher. Sie bietet aber nach wie vor kaum einen Mehrwert.

Außer mehr Atmosphäre und Dialogen, die ich hören kann, statt sie zu lesen, habe ich nichts von dem Ton im MMORPG. Dann kann ich auch direkt weiter Musik hören. So wird das bestimmt auch im neuen New World sein, dachte ich mir. Tja nun, falsch gedacht.

Wer schreibt hier? Mark ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und bereits seit vielen Jahren in verschiedenen MMOs unterwegs. Sound spielte für ihn dabei nie eine besonders große Rolle, doch New World hat das scheinbar geändert. Warum ihn ausgerechnet New World nach abertausenden Stunden von stummen MMORPGs zum Headset greifen lässt, verrät er uns hier.

New World an – Kopfhörer auf

Wenn ich Sound für ein Spiel brauche, wähle ich meistens meine Kopfhörer. Einfach, um näher dran zu sein. Bei jedem Shooter ist das quasi Pflicht. Erst Recht bei Hunt: Showdown, dem persönlichen Shooter meines Vertrauens, denn ohne Ton geht da gar nichts.

Warum? Der Ton in Hunt: Showdown bringt nicht nur unglaublich viel Atmosphäre mit, er ist auch wahnsinnig wichtig für das Gameplay. Das ist in vielen Shootern so, doch in sehr wenigen MMORPGs.

New World adaptiert dieses Konzept aber sehr gut. Das MMORPG macht Dinge, die ich höre, zu einem wichtigen Punkt im Gameplay. Auch der Rest des Sounds ist so gut umgestellt, dass ich mich kein bisschen daran störe, plötzlich keine Musik mehr zu hören, sondern dem Klang von New World zu lauschen.

Der Schuss dieser Muskete schallt hunderte Meter weit durch den Wald

Der Klang von New World hat für mich selbst viel gemeinsam mit dem ausgezeichneten Sound von Hunt: Showdown. Vor allem aber gibt er euch einen handfesten Vorteil gegenüber denen, die ohne Sound spielen: Ihr hört Dinge lange, bevor ihr sie seht.

Das ist in vielen Gameplay-Sitatuationen durchaus praktisch und wirkt sich positiv auf eure Spielerfahrung aus. Ihr hört Gegner, die euch hinterherlaufen. Ihr hört sogar, ob es humanoide Gegner sind oder ob dort ein Schwein, ein Skelett oder ein Tiger hinter euch herläuft. Ganz ohne euch umzudrehen.

Auch Ressourcen lassen sich leichter finden, wenn ihr dem Spiel zuhört. Es hört sich nämlich anders an, wenn jemand Eisenerz abbaut als, wenn etwa bei Magnetit oder Sternenmetall. Wenn ihr genau hinhört, wisst ihr also sogar, wo ihr wertvolle Rohstoffe findet.

Außerdem könnt ihr deutlich hören, wo in eurer Umgebung gerade ein Kampf stattfindet. Die Schwerter, die auf Schilde prellen, hallen ähnlich weit über die Landschaft wie abgefeuerte Musketenschüsse. Im Grunde kann der Sound ein Stück weit die Map ersetzen.

Doch auch ganz ohne wirkliche spielerische Vorteile höre ich der Insel von New World gerne zu, denn das Sound-Design ist großartig.



Webermoor und Entermesserriff unterscheiden sich nicht nur optisch stark

Man hört sofort, wo man gerade ist

Die Welt von New World, also die Insel Aeternum, ist in verschiedene Gebiete aufgeteilt. Diese unterscheiden sich aber nicht nur optisch von den anderen, sie haben auch alle eine ganz eigene Geräuschkulisse.

Das liegt nicht nur an der Musik, die jede Zone mit sich bringt. Auch die Tierwelt ist eine andere und das hört man deutlich. Klar, bei manchen Gebieten mehr und bei manchen wieder weniger, aber immer kann ich raushören, in welchem der Gebiete ich mich gerade befinde.

Besonders klar wurde mir das, als ich neulich vom dunklen Sumpf Webermoor zum tropischen Entermesserriff gereist bin. Die gesamte Geräuschkulisse ist eine andere. Es hört sich teilweise an, wie ein anderes Spiel und das ist großartig.

Das verstärkt für mich nur den Effekt vom nachhause kommen, wenn man in das Gebiet zurückkehrt, das man am liebsten hat. Ich höre die örtliche Flora und Fauna raus und weiß, gleich bin ich zurück daheim. Kann mein Inventar leeren, craften und mit dem Hund auf meiner Veranda spielen.

New World klingt bombastisch gut

Sound ist etwas, was jeder Spieler für sich selbst und anders wahrnimmt. Doch die Geräuschkulisse von New World ist auch von einem objektiven Standpunkt aus grandios gemacht.

Egal, ob es die Axt ist, die mit Schwung auf das Holz eines Baumes prallt, das Klirren des Metalls, wenn ein Schwert auf ein Schild einschlägt, oder eure Spitzhacke, wenn ihr sie gierig in den Stein rammt. New World klingt bombastisch und ich kann mich an dem Spiel gar nicht satt hören.

Und so wird nach 15 Jahren, in denen ich durch MMORPGs gestolpert bin, ausgerechnet New World der Titel, der meine Gewohnheiten ändert. Ein Spiel, was ich mir eigentlich nicht anschauen wollte, an dem ich nun aber vollkommen hängen geblieben bin.

Und bevor ich mich nach dem Schreiben dieses Textes wieder nach Aeternum begebe, setze ich meine Kopfhörer auf und mache sie lauter, denn New World hat das verdient.

Wie seht ihr das? Haltet ihr mich einfach nur für verrückt, weil ich eine gefühlte Ewigkeit lang MMORPGs ohne Ton gespielt habe oder ist da draußen noch jemand wie ich? Mögt ihr die Geräuschkulisse von New World oder braucht es die vielleicht auch gar nicht für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

