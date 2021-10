Wer im Endgame von New World angekommen ist, macht sich auf die Jagd nach der besten Ausrüstung. Eine wichtige Rolle spielen dabei die legendären Waffen. Davon gibt es derzeit 133 und in diesem Guide verraten wir, wie ihr diese Waffen bekommt.

Was ist das besondere an legendären Waffen? Die legendären Waffen sind die stärksten, die ihr im Spiel bekommen könnt. Allerdings unterscheiden sie sich etwas von klassischen Waffen, denn ihre Werte und Effekte sind komplett fest und bieten keinen Spielraum für Veränderung. Nur ein Juwel könnt ihr nach euren Wünschen einfügen.

Derzeit gibt es 133 legendäre Waffen im Spiel, die alle einen eigenen Namen haben. Ihre Verteilung sieht wie folgt aus:

6 legendäre Streitäxte

6 legendäre Speere

8 legendäre Schilde

9 legendäre Musketen

10 legendäre Beile

11 legendäre Bögen

11 legendäre Feuerstäbe

11 legendäre Lebensstäbe

12 legendäre Rapiere

14 legendäre Schwerter

15 legendäre Hämmer

31 legendäre Eisstulpen

Wie bekommt man legendäre Waffen? Derzeit gibt es 3 unterschiedliche Wege, um an Legendarys zu kommen:

Einige lassen sich über das Crafting herstellen

Einige sind an legendäre Waffenquests gebunden

Die meisten erhaltet ihr über Drop-Glück bei Bossen oder aus Truhen

Im Folgenden stellen wir euch die verschiedenen Waffen vor und verraten, wie ihr sie bekommen könnt. Neben den legendären Waffen gibt es übrigens auch legendäre Rüstung, Accessoires und Angeln.

Legendäre Waffen über das Crafting bekommen – 19 Waffen

Wie bekommt man die Rezepte? Von manchen Waffen kennt ihr das Rezept direkt zu Beginn, etwa vom Makellosen Großmeisterspeer. Dort müsst ihr nur die benötigten Materialien finden.

Andere Waffen wiederum setzen ein Item voraus, etwa “Shattered Swords” beim legendären Schwert “Wispers of the Wood”. Sobald ihr dieses Item gefunden habt, kennt ihr automatisch das Rezept bei der jeweiligen Crafting-Station.

Wispers of the Wood (Schwert): Dieses Legendary richtet sich vor allem an Spieler, die ihr Schwert offensiv einsetzen möchten. Ihr benötigt den Waffenschmied auf Stufe 195 und eine Schmiede auf Stufe 5. Zusätzlich werden die folgenden Materialien gebraucht:

14x Asmodeum

8x Runenleder

3x Glitzerndes Ebenholz

1x Etched Handguard (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Shattered Swords (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Zinnober

2x Glimmerhaut

Dark Sky (Kriegsaxt): Dieses Legendary richtet sich an Spieler, die die Kriegsaxt offensiv einsetzen wollen. Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf Stufe 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Runenleder

5x Glitzerndes Ebenholz

1x Empowered Counterbalance (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Ancient Bearing (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Tolvium

2x Narbenhaut

Musket of the Unseen Power (Muskete): Diese legendäre Muskete erhöht den Schaden von Kopfschüssen und ist damit ideal für zielsichere Schützen. Ihr benötigt den Ingenieur auf Stufe 200, eine Werkstatt auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Runenleder

5x Glitzerndes Ebenholz

1x Intricate Firearm Lock (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Fragmented Musket (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Tolvium

2x Glimmerhaut

Warpwood (Bogen): Dieser legendäre Bogen verstärkt vor allem euren Schaden über Zeit. Für die Herstellung benötigt ihr den Ingenieur auf Stufe 200, eine Werkstatt auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Phönixgeflecht

5x Runenleder

1x Enchanted Bow String (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1xSplintered Bow (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Wildholz

2x Blasenstoff

Axe of the Abyss (Beil): Dieses Beil ist ideal, wenn ihr besonders viel Schaden verursachen möchtet und gleichzeitig Schaden von Gegnern einstecken müsst. Denn über den passiven Effekt “Keen Berserk” bekommt ihr 14 % erhöhte Krit-Chance, wenn euer Leben unter 66 % (Schreibfehler im Screenshot) im Berserker-Modus fällt.

Für die Herstellung benötigt ihr den Ingenieur auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

14x Asmodeum

8x Runenleder

3x Glitzerndes Ebenholz

1x Embossed Wrapping (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Broken Hatchet (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Glimmerhaut

2x Glimmerhaut

Voidbringer’s Rapier (Rapier): Dieses legendäre Rapier erhöht euren Schaden durch Blutung und gibt euch Leben zurück. Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

14x Asmodeum

8x Runenleder

3x Glitzerndes Ebenholz

1x Etched Handguard (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Serpentine Handguard (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Zinnober

2x Glimmerhaut

Yul’kithir (Kriegshammer): Dieser legendäre Hammer richtet sich an Spieler, die richtig viel Schaden mit der Waffe verursachen wollen. Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Runenleder

5x Glitzerndes Ebenholz

1x Empowered Counterbalance (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Scaling Powder (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Tolvium

2x Narbenhaut

Stonerend (Kriegshammer): Dieser legendäre Hammer bringt einiges an Utility mit. So werft ihr Feinde weiter zurück und reduziert eure Cooldowns.

Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf 186, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Runenleder

5x Glitzerndes Ebenholz

1x Empowered Counterbalance (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Zinnober

2x Narbenhaut

Soulforged Spear (Speer):Dieser legendäre Speer ist ideal, wenn ihr viel direkten Schaden zufügen möchtet. Für die Herstellung benötigt ihr den Ingenieur auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Glitzerndes Ebenholz

5x Runenleder

1x Embossed Wrapping (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Withered Bough (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Tolvium

2x Glimmerhaut

Makelloser Großmeisterspeer (Speer): Dieser legendäre Speer ist ideal, wenn ihr eure Cooldowns schnell zurücksetzen möchtet. Dazu gibt es gleich zwei nützliche passive Effekte. Für die Herstellung benötigt ihr den Ingenieur auf 186, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Asmodeum

15x Glitzerndes Ebenholz

5x Runenleder

1x Geprägter Umschlag (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Zinnober

2x Narbenhaut

Meteor Trail (Feuerstab): Dieser Feuerstab eignet sich für Spieler, die gerne Fähigkeiten einsetzen und etwas verschwenderisch mit Mana umgehen. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 200, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Feuers

15x Glitzerndes Ebenholz

5x Runenstein

1x Fire Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Petrified Fire (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Wildholz

2x Blasenstoff

Rage (Feuerstab): Dieser Feuerstab eignet sich für Spieler, die gerne die AoE-Fähigkeit Meteorschauer einsetzen. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 186, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Feuers

15x Glitzerndes Ebenholz

5x Asmodeum

1x Fire Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Wildholz

2x Glimmerhaut

Windsinger (Lebensstab): Der Lebensstab Windsinger bringt einige nützliche Boni für Heiler mit sich. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 190, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Lebens

15x Glitzerndes Ebenholz

5x Orichalcumbarren

1x Life Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Tovium

2x Wildholz

Crystalline Curse (Eisstulpen): Diese legendären Eisstulpen sind ideal, wenn ihr mehr Schaden mit Hilfe von Ice Storm verursachen wollt. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 200, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Wassers

15x Runenleder

5x Runensteine

1x Ice Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

1x Eternal Ice (zufälliger Drop von starken Kreaturen und Truhen der Stufe 58+)

4x Wildholz

2x Blasenstoff

Frost Fair’ys Gift (Eisstulpen): Diese legendären Eisstulpen sind ideal, wenn ihr Schaden verursachen und dabei verschwenderisch mit Mana sein möchtet. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 192, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Wassers

15x Runenleder

5x Asmodeum

1x Ice Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Stachelranke

2x Schuppentuch

Master Cryomancer’s Gauntlet (Eisstulpen): Diese legendären Eisstulpen sind ideal, wenn ihr Schaden in der offenen Welt verursachen und dabei Leben gewinnen wollt. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 187, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Wassers

15x Runenleder

5x Asmodeum

1x Ice Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Wildholz

2x Glimmerhaut

Glacial Rage (Eisstulpen): Diese legendären Eisstulpen sind ideal, wenn ihr in Dungeons mit Angry Earth als Feinden unterwegs seid. Für die Herstellung benötigt ihr Arkana auf Stufe 197, ein Arkanumarchiv auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

20x Quintessenz des Wassers

15x Runenleder

5x Asmodeum

1x Ice Crystal Core (zufälliger Drop von Humanoiden der Stufe 45+)

4x Stachelranke

2x Blasenstoff

Shield of Suppresion (Schild): Dieser Schild eignet sich sowohl für offensive als auch defensive Schildträger. Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

14x Asmodeum

8x Glitzerndes Ebenholz

3x Runenleder

1x Platinbarren

1x Crest of Fortitude

4x Lichtschuppenhaut

2x Glimmerhaut

Gilded Defense (Schild): Dieser legendäre Schild erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit beim Blocken und in der Trotzhaltung, was ihn zu einer interessanten Waffe für Tanks macht. Für die Herstellung benötigt ihr den Waffenschmied auf 200, eine Schmiede auf Stufe 5 und die folgenden Materialien:

14x Asmodeum

8x Glitzerndes Ebenholz

3x Runenleder

1x Platinbarren

1x Emblem of Fortitude

4x Lichtschuppenhaut

2x Glimmerhaut

Legendäre Waffen über Quests bekommen – 6 Waffen

Cutlass Keys Slicer (Schwert): Dieses legendäre Schwert ist ideal für euch, wenn ihr offensiv spielen möchtet. So bekommt ihr zusätzlichen Schaden für leichte und schwere Angriffe, sowie einen Bonus nach der Wirbelklinge.

Um die Waffe zu bekommen, müsst ihr die Quest “The Eternal Pool” erledigen. Dabei handelt es sich um eine Questreihe, die beim NPC Madilon Langlais beginnt. Der befindet sich im Gebiet Brackwasser.

Die erste Quest der Reihe könnt ihr mit Level 56 annehmen, für die letzte Quest benötigt ihr Level 60. Während der Quests müsst ihr unter anderem Elite-Gegner im Gebiet bezwingen.

Regent’s Bow (Bogen): Dieser legendäre Bogen bietet sehr spezifische Boni. So bekommt ihr Lebenspunkte nach einem Kill und eine erhöhte Chance auf seltenen Loot bei Mobs.

Um den Bogen zu bekommen, müsst ihr die Quest “The Qeen is Dead” abschließen. Dafür müsst ihr unter anderem 3 Bosse besiegen, die sich in Brackwasser befinden. Die Quest ist Teil einer Reihe, die beim NPC Katring Sanders in Brackwasser beginnt.

Spirit of Oblivion (Rapier): Dieses legendäre Rapier ist ideal, wenn ihr im Kampf lange überleben möchtet. So stellt ihr Leben wieder her und bekommt zusätzliche Ausdauer, wenn ihr einen Feind besiegt. Lediglich der Bonus auf seltene Items von Mobs und Truhen passt nicht perfekt dazu.

Um das Rapier zu bekommen, müsst ihr die Quest “Blight Resistance” abschließen. Dafür müsst ihr unter anderem den Boss Ranger Hearth in Bruchberg besiegen. Die Questreihe dazu beginnt beim NPC Leyson Reese in Bruchberg. Reese steht relativ in der Mitte der Karte.

Lifebreaker (Kriegshammer): Dieser legendäre Hammer ist besonders stark, wenn ihr ihn gegen Feinde vom Typ Angry Earth einsetzt. Denn hier bietet der Hammer Bonusschaden.

Um den Hammer zu bekommen, müsst ihr die Quest “Anguine Anguish” abschließen. Dabei handelt es sich um eine Quest-Reihe, die beim NPC Percy Ellwood in Edenhain beginnt. Für sie müsst ihr am Ende Level 60 sein und unter anderem den Endgegner in der Expedition “Garden of Genesis” besiegen.

Vengeance Blast (Muskete): Diese legendäre Muskete bietet euch Lifesteal und zudem einen reduzierten Cooldown auf Fähigkeiten. Um sie zu bekommen, müsst ihr die Quest Baetylus Headpiece abschließen.

Dabei handelt es sich um eine Quest-Reihe, die beim NPC Leyson Reese beginnt und mindestens Level 58 voraussetzt. Eure Aufgabe besteht unter anderem darin, in der Expedition “Lazarus Instrumentarium” den Endboss zu besiegen. Reese steht im Gebiet Bruchberg relativ in der Mitte der Karte.

Rimelash (Eisstulpen): Dieser legendäre Eisstulpen bietet eine gute Mischung aus Schaden und Utility in Form von reduzierten Cooldowns und zusätzlicher Mana-Gewinnung.

Um diese Waffe zu bekommen, müsst ihr die Quest “Hand of Hoarfrost” abschließen. Dabei handelt es sich um eine Quest-Reihe, die beim NPC Eintou Madaki in Bruchberg beginnt. Hier müsst ihr verschiedene Materialien sammeln, sodass ihr am Ende die Waffe vom NPC hergestellt bekommt.

Die Quest setzt voraus, dass ihr Stufe 60 seid und das Waffenlevel 20 bei den Eisstulpen erreicht habt.

Legendäre Waffen aus zufälligen Drops bekommen – Die restlichen Waffen

Wie bekommt man die restlichen legendären Waffen? Das ist uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 % klar. Fest steht, dass legendäre Waffen aus dem höchsten Dungeon “Garten der Genesung” droppen können. Dort habt ihr die Chance, wenn ihr Bosse besiegt und Truhen öffnet.

Bestätigt sind derzeit die folgenden Waffen aus der Expedition, wobei unklar ist, ob es sie nur im Garten der Genesung gibt:

Angry Earth Exterminator (Speer): Diese Waffe ist ideal, wenn ihr viel Schaden an Mitgliedern der Fraktion Angry Earth verursachen möchtet.

Creeping Recurve (Bogen): Dieser legendäre Bogen erhöht euren Schaden über Zeit und sorgt für einen zusätzlichen Natur-Effekt.

Edenil (Beil): Auch diess legendäre Beil verursacht mehr Schaden an Feinden von der Fraktion Angry Earth und ist damit wie geschaffen für die Expedition, aber weniger geeignet für Inhalte wie PvP:

Weitere Waffen gibt es wohl in der PvE-Arena im Kampf gegen den Spriggan oder aus Belohnungstruhen nach Siegen über Elite-Bosse in den Endgame-Gebieten.

Sobald wir genaue Details haben, werden wir den Guide entsprechend aktualisieren.

Eine Liste aller legendären Waffen, Rüstungen und anderen legendären Items findet ihr auf der Webseite New World Database (via NWDB.info).

Was sagt ihr zu den legendären Waffen in New World? Findet ihr das Konzept mit den festen Werten interessant oder befürchtet ihr, dass euer erstes Legendary eine Niete werden könnte? Oder habt ihr bereits legendäre Waffen gefunden und könnt unseren Guide ergänzen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

