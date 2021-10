Expeditionen. So werden die klassischen Dungeons in New World genannt, die in einer Gruppe erforscht werden. MeinMMO-Autor Phuc-Thi Nguyen verrät euch in diesem Artikel, wie ihr mit diesem DPS-Build bei Dungeonbossen mit viel Schaden herausstecht.

Um welchen DPS-Build handelt es sich? Ihr liebt es, den meisten Schaden an Bossen oder generell einzelnen Gegnern zu verursachen und somit schnell durch die Expedition zu kommen? Dieser Build zeigt euch, wie ihr immensen Schaden austeilen könnt und dazu eine sehr hohe Überlebensquote besitzt.

Was ist eine Expedition überhaupt? Expeditionen sind Instanzen, in der unterschiedliche Monster und Bosse ihr Unwesen treiben. In einer Gruppe von bis zu 5 Spielern müsst ihr hier neben Kämpfen mit Gegnern verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen.

Am Schluss erwartet euch immer ein mächtiger Boss, der euch das Leben schwer machen will. Insgesamt könnt ihr euch in 6 verschiedenen Expeditionen austoben.

Mit Kriegsbeil und Muskete der perfekte Exekutor

Warum ausgerechnet diese Kombination? Als DMG-Dealer ist es eure Aufgabe, so viel Schaden in kürzester Zeit zu verursachen, wie nur möglich. Zudem sollte ein guter Schadensausteiler immer ein Ass im Ärmel haben, was das Überleben angeht. Denn ein toter Spieler macht keinen Schaden.

Mit dem Kriegsbeil und seinem zugehörigen Berserker-Modus bekommt ihr einen Angriffsbuff, der sich auf sämtliche Angriffe auswirkt. Die aktiven Skills haben einen hohen Angriffswert und wenn es hart auf hart kommt, besitzt ihr die Fähigkeit, für einige Sekunden unbesiegbar zu sein. Zudem können eure Angriffe nicht unterbrochen werden und somit vergeudet ihr keine Zeit mit dem Ausweichen von Angriffen.

Sobald ihr euch zurückzieht, könnt ihr in den hinteren Reihen eure Lebenspunkte hoch heilen lassen und währenddessen mit eurer Muskete den Gegner durchlöchern oder Monster, die im Nahkampf schwer zu erreichen sind, großen Schaden hinzufügen.

Wie verteile ich meine Attribute? „Geschick“ ist hier das Zauberwort, denn dies ist das Hauptattribut für die Muskete und das Sekundärattribut des Kriegbeils. Hier könnt ihr die meisten Punkte einfließen lassen. Neben mehr Schaden erhöht sich nämlich auch die kritische Trefferrate eurer Waffen.

Lasst einige Punkte in Konstitution da, denn ihr wollt ja nicht bei jedem gegnerischen Treffer direkt mit dem Tod ringen.

Verteilung der Attribute auf level 60

Wie skille ich das Kriegsbeil? Wir konzentrieren uns mit diesem Build auf den Berserker-Pfad.

Die aktiven Skills sind:

Berserker

Wilder Ansturm

Tosende Fluten

Im folgenden Screenshot seht ihr die Reihenfolge, in welcher ihr die Skills und Passiven ausbaut.

Verteilung der Attribute auf level 60 – Kriegsbeil

Wie skille ich die Muskete? Hier liegt der Fokus auf den Scharfschützen-Pfad. Dieser hat nämlich gegenüber dem Fallensteller deutlich mehr Durchschlagskraft.

Die aktiven Skills sind:

Mächtiger Schuss

Pulverbrand

Schützenhaltung

In welcher Reihenfolge verteilt ihr eure Skillpunkte? Der Screenshot hilft euch diesen festzulegen:

Verteilung der Attribute auf level 60 – Muskete

Welche Ausrüstung solltet ihr tragen? Für diesen Build empfehle ich euch die schwere Rüstung mit den höchsten Verteidigungswerten. Da ihr einen Tank im Team besitzt, müsst ihr nicht mobil sein und eine Hechtrolle nach der anderen machen. Außerdem seid ihr im Berserker-Modus immun gegenüber Unterbrechungen und wollt keine Zeit mit lästigem Ausweichen verlieren und stattdessen noch mehr Schaden auszuteilen.

Falls ihr doch durch einen wilden Angriff vom Boss getroffen werdet, könnt ihr diesen besser wegstecken. Und nicht vergessen – ihr habt noch zur Not eure Unbesiegbarkeit, die 3 Sekunden anhält.

Bei den Attribut-Bonis legt ihr besonders Wert auf Geschick, je mehr, desto besser. Konstitution könnt ihr mit reinpacken, aber beachtet, dass ihr dadurch Schaden verliert.

Findet hier euren Sweetspot, mit wie viel ihr auskommt. Und zu guter Letzt könnt ihr euch Stärke nutzen, aber sobald ihr diese gegen Geschick-Punkte austauschen könnt, scheut euch nicht davor das zu tun.

Wie sieht die Rotation der Fähigkeiten aus? Hier verraten wir euch, in welcher Reihenfolge ihr die Fähigkeiten nutzen solltet. Um die Kombo verständlicher zu gestalten, füge ich nach jedem „Skill“ die Nummer des entsprechenden Waffenpfades hinzu. Somit wisst ihr im Skillbaum, um welche Fähigkeit es sich handelt (K für Kriegsbeil und M für Muskete).

Startet eure Skill-Rotation mit eurem „Berserker“ (K1).

Mit eurem „Wilder Ansturm“ (K5) könnt ihr sofort zum Boss springen und ihm 2 Hiebe versetzen.

Haut danach sofort „Tosende Fluten“ (K4) raus und vergesst nicht, nach dem 4ten Schlag einen leichten Angriff nachzusetzen. Die Passive „Finaler Hieb“ (K10) ermöglicht euch zusätzlichen Schaden auszuteilen.

Die restliche Zeit im Berserker-Modus solltet ihr nutzen, um eine Kombination aus leichten und schweren Angriffen auszuführen.

Sobald der Berserker-Modus endet und alles auf Cooldown ist, müsst ihr abwägen. Kann ich im Nahkampf bleiben?

Falls ja, dann versucht diese Zeit mit leichten/schweren Angriffen zu überbrücken, bis ihr „Berserker“ (K1) wieder zur Verfügung habt. Danach geht die Rotation von vorne los.

Falls nein oder euer Charakter fast gestorben wäre, zieht euch zurück und holt eure Muskete raus. Schlagt zuerst mit „Mächtiger Schuss“ (M1) zu und zieht sofort mit „Pulverbrand“ (M2) nach. Die Passiven „initialer Kontakt“ (M5) und „Rauchexplosion“ (M9) erhöhen zusätzlich den Schaden eurer Schüsse. Nun ist die Bühne frei für „Schützenhaltung“ (M3). Nachdem diese Rotation vollendet wurde, könnt ihr wieder in den Nahkampf wechseln und das ganze wiederholen, oder so lange weitermachen, bis euer Charakter vollständig geheilt wurde und ihr euch wieder ins Getümmel schmeißen könnt.



Visualisierung der Rotation

Seid ihr auch heiß auf immensen Schaden in Expeditionen und spielt andere Waffen? Oder liegt euch die DMG-Dealer Rolle überhaupt nicht und ihr spielt doch lieber den Heiler? Habt ihr vielleicht bereits einen Master-Plan und wisst, welche Waffen ihr zu Expeditionen mitnehmt?

Schreibt es doch in die Kommentare rein, wir würden uns freuen!

